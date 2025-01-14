Военная набросилась на Кадочникову с критикой за русскую речь: в чем обвинила

Экс-заместительница министра обороны Украины Анна Маляр выразила несогласие с позицией актрисы Ларисы Кадочниковой, которая отстаивает свое право говорить по-русски в публичных местах. Об этом 14 января сообщают "Комментарии". Маляр считает, что в Украине должно быть создано устойчивое к российскому влиянию украинское информационное и публичное пространство.

Маляр за то, чтобы все в публичном пространстве говорили по-украински. Фото: Анна Маляр / Facebook

"Мне казалось, что это уже совершенно очевидно – язык является одним из факторов нашей безопасности", — поясняет военная.

Она не называет Кадочникову по фамилии, но ведет речь, судя по описанию, именно о ее отказе перейти на украинский язык во время церемонии награждения. Маляр настаивает, что во время полномасштабной войны дискуссия по языковому вопросу неуместна — не из-за запрета или ненависти, а из-за уважения и необходимости разделить боль украинского народа.

"Мне казалось, что, живя здесь и глядя на эту трагедию, просто невозможно снова начинать тему русского языка. Ну, потому что это уже выглядит как кощунство, а не как позиция. Но нет. Находятся известные люди, которые в столь трудные времена, в растерзанной россиянами Украине, начинают о своем "имею право" во время публичных выступлений. Конечно, "имеете", — написала экс-замминистра обороны.

Она считает, что позиция Кадочниковой — это "абсолютное непонимание контекста нынешних событий, отсутствие тактичности и сострадания к украинскому народу". Военную печалит отсутствие у актрисы "солидарности с народом, который стирают с лица земли из-за его идентичности". Маляр подчеркивает при этом, что в частной жизни не может быть языковых ограничений — но их в Украине и так нет.

"Но публичное пространство – это наша общая ответственность, это вопрос нашей безопасности и цена его слишком высока. Мы должны создать устойчивое к российскому влиянию украинское информационное и публичное пространство", — считает Маляр.

Портал "Комментарии" рассказывал, что народная артистка Украины Лариса Кадочникова во время церемонии вручения Премии имени Параджанова отказалась выполнить просьбу разговаривать на украинском языке. Актриса, которую прославил фильм "Тени забытых предков", объяснила, что использует украинский язык только во время спектаклей в театре. Кадочникова призвала уважать ее право говорить по-русски и ее саму, потому что она "много сделала для Украины". Актриса, кроме этого, призвала украинцев к единству, посоветовав следовать примеру режиссера Сергея Параджанова.



