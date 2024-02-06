Я ничего не понял: Глухие люди жалуются на жестовой перевод Нацотбора Евровидения-2024

В Украинском обществе глухих раскритиковали жестовой перевод на украинском Нацотборе к Евровидению-2024, заявив о пренебрежительном отношении и низкосортную деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Интерфакс.



Екатерина Заботкина. Фото из открытых источников

Первая заместитель председателя Украинского общества глухих Татьяна Кривко объяснила, что не так было с переводом жестового языка.

"Если говорить о том, что это был перевод, который осуществлялся с целью обеспечения безбарьерности для аудитории людей с нарушениями слуха, то отметим: да, это было шоу, которое очень понравилось слышащей аудитории людей, но это не зашло людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком", — говорит Татьяна Кривко и добавляет, что "глухие люди говорят просто: Я ничего не понял".

В общем, Кривко указала, что это был "не профессиональный перевод". По ее словам, организаторы конкурса Евровидение пытались якобы сделать доброе дело, однако не учли, станет ли такой материал комфортным для людей, которые не слышат.

"Так что сегодня получаем отзывы разочарования и даже ощущение того, что организаторы пренебрегли жестоговорящих лиц, предложив им низкосортный вид перевода на жестовой язык", — сказала Кривко.

Несколько раньше Екатерина Заботкина, которая делала жестовой перевод, рассказала о своих активных действиях на экране, которые привлекли внимание зрителей Евровидение 2024.

"Это о творчестве… здесь можно себе позволить интерпретировать так, как ты это считаешь целесообразным. Если это игра на гитаре — можно показывать гитару, если барабаны, разные виды бочек — тоже по-разному можно показывать. Здесь дело вкуса и профессионализма исполнителя песни жестовым языком", — сказала Заботкина.

Напомним, что итогами Нацотбора Евровидения 2024 года Украину будут представлять Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Украины изменились шансы на победу на Евровидении 2024 года после победы Jerry Heil и Alyona Alyona.

Также "Комментарии" писал, что певица SKYLERR сняла свою на Евровидении из-за сбоя в приложении "Дия".