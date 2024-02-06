Я ничего не понял: Глухие люди жалуются на жестовой перевод Нацотбора Евровидения-2024

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Slava Kot
В Украинском обществе глухих раскритиковали жестовой перевод на украинском Нацотборе к Евровидению-2024, заявив о пренебрежительном отношении и низкосортную деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Интерфакс.
Екатерина Заботкина. Фото из открытых источников
Первая заместитель председателя Украинского общества глухих Татьяна Кривко объяснила, что не так было с переводом жестового языка.
В общем, Кривко указала, что это был "не профессиональный перевод". По ее словам, организаторы конкурса Евровидение пытались якобы сделать доброе дело, однако не учли, станет ли такой материал комфортным для людей, которые не слышат.
Несколько раньше Екатерина Заботкина, которая делала жестовой перевод, рассказала о своих активных действиях на экране, которые привлекли внимание зрителей Евровидение 2024.
Напомним, что итогами Нацотбора Евровидения 2024 года Украину будут представлять Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Украины изменились шансы на победу на Евровидении 2024 года после победы Jerry Heil и Alyona Alyona.
Также "Комментарии" писал, что певица SKYLERR сняла свою на Евровидении из-за сбоя в приложении "Дия".
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