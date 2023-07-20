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Возмущение из-за прокремлевского граффити в Мариуполе: использовали украденное фото

Пророссийский художник нарисовал граффити во временно оккупированном Мариуполе с обвинениями НАТО, где нарисовал девочку, которая якобы подвергается бомбардировкам НАТО. Оказалось, что художник украл фото.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Итальянский художник Джорит в начале июля объявил, что завершил создание граффити на одной из поврежденных построек временно оккупированного Мариуполя. Он состоит из лица девушки, за которой размещена падающая бомба и слово "НАТО". Оказалось, что изображение девочки итальянский художник украл. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Возмущение из-за прокремлевского граффити в Мариуполе: использовали украденное фото

Мурал в Мариуполе создан Джоритом и фото дочери Хелен Уиттл. Источник: Instagram

Джорит стал популярным благодаря своему граффити идти в Неполе, где изобразил известного футболиста Диего Марадону. Характерно для художника линии на лице людей, который он рисует. Однако итальянский художник также известен своими неоднозначными заявлениями по поводу войны.


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"Они лгали нам о Вьетнаме, они лгали нам по Афганистану, они лгали нам в Ираке, и теперь у меня есть доказательства: они также лгали нам по Донбассу", — рассказал Джорит в своих соцсетях критикуя Запад и поддерживая Россию.

Изображение стенописи в Мариуполе заметила австралийская фотография Хелен Уиттл, которая указала, что на рисунке ее дочь, а сама работа была создана в 2018 году.

"Художник со мной не связывался и не имеет разрешения на использование этого изображения. Мои мысли и взгляды никак не совпадают с мыслями художника", — отреагировала Уиттл на изображение в оккупированном Мариуполе.

Итальянец отреагировал на обвинения и заявил, что рисовал "девочку из Донбасса", которая провела свои первые годы в войне. Впоследствии Джорит заявил, что косы и одежду взял из фото в интернете. Но добавил, что у мурала "композиция и элементы этой австралийской девушки… И что?".

Возмущение из-за прокремлевского граффити в Мариуполе: использовали украденное фото - фото 2

Уиттл сообщила, что ей досадно видеть, как Джорит копирует изображение из интернета и использовал лицо ее дочери. Австралийка заявила, что будет консультироваться с адвокатами по ситуации с граффити в Мариуполе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропагандистка призывает атаковать Лондон.

Также "Комментарии" писали о президенте Бразилии, заявившем, что мир устает от Украины.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jul/19/photographer-criticises-use-of-image-in-italian-artists-pro-russia-mural
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