Владимир Золкин «разнес» НАБУ по делу Миндича
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Золкин «разнес» НАБУ по делу Миндича

Владимир Золкин — о деле Миндича и провале антикоррупционной системы Украины

10 ноября 2025, 23:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналист Владимир Золкин отреагировал на волну запросов с требованием прокомментировать ситуацию вокруг бизнесмена Тимура Миндича, связываемого с бывшим владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским.

Владимир Золкин «разнес» НАБУ по делу Миндича

Золкін прокомментировал дело Миндича

По словам Золкина, пока Миндич находился в Украине, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не проявляло к нему никакого интереса. Впрочем, как только бизнесмен уехал за границу, правоохранители внезапно объявили об обысках и начали распространять публикации, якобы из его квартиры. Журналист отмечает: неизвестно, соблюдены ли процессуальные нормы во время этих действий и действительно ли обыски происходили по месту жительства Миндича. Также нет официального подтверждения об объявлении ему подозрения.

Золкин сравнивает ситуацию с рядом других дел, в которых НАБУ демонстрирует активность на уровне заявлений, но не доводит расследование до судебных решений. В частности, он напоминает об истории компании Burisma Holdings и ее владельце Николае Злочевском.

По словам журналиста, дело Burisma могло стать прецедентом, доказавшим, что в Украине не существует "неприкосновенных". Однако вместо показательного примера борьбы с коррупцией она превратилась в символ беспомощности антикоррупционных органов.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура отчитываются о десятках дел, но ключевые эпизоды Burisma так и не доведены до приговоров. Самый громкий случай – попытка передачи $6 млн взятки в 2020 году. Несмотря на изъятие денег и задержание посредников, главный фигурант Злочевский не оказался на скамье подсудимых.

Золкин отмечает, что такая избирательность создает ощущение двойных стандартов: мелкие фигуранты получают наказание, а системные игроки остаются вне досягаемости правосудия. Это подрывает доверие к самой идее антикоррупционной реформы.

"Burisma — не просто компания, это эпоха, где политика, бизнес и коррупция переплелись в одно целое", — отмечает журналист. По его мнению, дело, которое должно было стать символом очищения государства, превратилось в очередной "похороненный" том в архивах бюрократии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что администрация Дональда Трампа обнародовала новые правила, позволяющие отказывать иностранцам в визе из-за проблем со здоровьем. По документу, выданному Государственным департаментом США, получить визу теперь может быть сложнее для тех, кто имеет диабет, ожирение, сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические или психические заболевания.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/20744
