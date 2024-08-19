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Ветеран войны проходил ВВК: ему написали, что он беремен

Военный после ранения попал на повторную ВВК, а врачи в заключении написали, что у него беременность с осложнениями.

сегодня, 10:20
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Slava Kot








Украинский военный из 24 батальона "Айдар" Станислав Дехтяр рассказал об ошибке врачей во время прохождения ВВК. По его словам, один из врачей в заключении написал, что военнослужащий беремен.

Ветеран войны проходил ВВК: ему написали, что он беремен

Военному во время ВЛК написали, что он беремен. Фото из открытых источников

Военный Станислав Дехтяр с позывным "Уксус" во время интервью Online.UA рассказал о курьезном случае повторного прохождения ВВК после серьезного ранения. По его словам, вероятно это была ошибка по невнимательности, однако, военный считает, что это не единичные случаи.

"Когда мы вчитались в то, что мне другие врачи написали… Ортопед написал мне, что нужно признать меня непригодным согласно статье 63 пункт А – это ампутация, и статьей 73 пункт А – это беременность с осложнениями", – рассказал военный.

Дехтяр назвал этот случай забавным, однако подчеркнул, что это очередное отражение хаоса, который происходит в украинских медучреждениях, в том числе и в ВВК. Ветеран 24-го батальона "Айдар" считает, что такое прохождение ВВК является неуважением для военных. По его словам, врачи фактически решают судьбу ветерана, однако "об этом часто забывают".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат озвучил ужасные цифры по ВВК и указал на проблемы прохождения военно-врачебной комиссии.

Также "Комментарии" писали о том, что ТЦК не видит данные об отсрочке в реестре "Оберег" военнослужащих, получивших ранения и ставших людьми с инвалидностью. В Министерстве социальной политики объяснили ситуацию недостаточным финансированием для автоматического обновления данных между системой "Оберег" и другими ресурсами.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nvc9xlw9sNE
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