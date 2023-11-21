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В Запорожье нашли 200 тонн припрятанной гуманитарки

Более года назад команду предыдущего запорожского губернатора Старуха обвинили в хищении гуманитарной помощи

сегодня, 21:34
Автор:
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Константин Куликов
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Двести килограммов неучтенной гуманитарной помощи нашли на складе одного из запорожских предприятий. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил в своем официальном телеграмм-канале нынешний глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В Запорожье нашли 200 тонн припрятанной гуманитарки

Найденная гуманитарка

По его словам, эта находка стала "неожиданным продолжением скандала вокруг хищения гуманитарной помощи", продолжавшегося во время правления его предшественника — Александра Старуха.


Как рассказал Юрий Малашко, на базе одного из предприятий обнаружено около 200 тонн материальных ценностей. Судя по опубликованным Малашко фото, речь идет о спальниках, подушках и раскладках. Они хранились на складе неназванного предприятия с 2022 года без соответствующих договоров.

– Очень похоже, что их кто-то хотел скрыть, – отмечает Малашко.

Найденную гуманитарку передали военным.

- Все материалы по факту хищения гуманитарки переданы в правоохранительные органы. Лица, ответственные за совершенное преступление, обязательно будут привлечены к уголовной ответственности, — отмечает Малашко.

Напомним, что скандал в Запорожье начался в 2022 году после появления в супермаркетах популярной сети продуктов питания, которые напоминали продукты, поставляемые из Польши в Украину, как гуманитарная помощь. Их отличала своеобразная скромная этикетка — фактически белая бумажка, на которой черным пропечатывалось содержание банки или консервы. Популярная сеть тогда выступила с отрицанием своей причастности к хищению. Впоследствии команду тогдашнего запорожского губернатора Старуха в хищении гуманитарки обвинили известные волонтеры. Расследованием дела занималась НАБУ. Никто из тех, в чей адрес звучали обвинения, привлеченный к ответственности не был.

Между тем, на позициях оккупантов погибла российская актриса.

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