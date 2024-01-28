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В Венгрии заявили о территориальных претензиях в Закарпатье

Один из венгерских политиков Ласло Тороцкаи высказал претензии от Венгрии в Закарпатье.

сегодня, 10:27
Автор:
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Slava Kot
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Лидер венгерской ультраправой фракции Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил территориальные претензии на Закарпатье в случае, если Украина проиграет войну против России и потеряет свою государственность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на венгерское издание Index.

В Венгрии заявили о территориальных претензиях в Закарпатье

Лидер ультраправой партии Венгрии Ласло Тороцкаи. Фото из открытых источников

В Венгрии состоялся ежегодный съезд партии Mi Hazánk, на котором выступил ее лидер Ласло Тороцкаи с призывом найти партнеров в борьбе против глобализма. Во время своей речи Тороцкаи упомянул о войне в Украине, где призывал к немедленному прекращению огня и урегулированию конфликта путем мирных переговоров.

Кроме того, венгерский политик заявил территориальные претензии на украинские земли.

"Если государственность Украины прекратится в результате войны, Mi Hazánk как единственная сторона в Венгрии претендует на Закарпатье", — передает слова Ласло Тороцкой издание Index.

Во время выступления ультраправый политик также подверг критике Виктора Орбана. Тороцкаи отметил, что партия Орбана Fidesz смогла стать лишь "супергосударством по производству аккумуляторов", подразумевая, что лучшие венгерские земли идут на обслуживание немецкой автомобильной промышленности. По мнению Тороцкаи это антивенгерская политика.

Кроме того, лидер Mi Hazank подчеркнул, что в случае победы в Венгрии его команда сосредоточится на Европейском Союзе, который прекратит свое существование. По словам Ласло Тороцкаи Венгрии, "не нужны Соединенные Штаты Европы, контролируемые финансистами и глобалистами".

Напомним, что это уже не первый раз Ласло Тороцкаи высказывает скандальные претензии на украинские территории. В прошлом году венгерский политик опубликовал фото общей границы Венгрии и Польши, которая проходит через Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский бизнесмен хочет купить у Украины Закарпатье.

Также "Комментарии" писали, что Европейский Союз готовится лишить Венгрии права голоса.





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Источник: https://index.hu/belfold/2024/01/27/toroczkai-laszlo-mi-hazank-mozgalom-evertekelo-beszed/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:41

Україну треба було всю брати під повну опіку тобто приєднувати до європейських країн, а ні віддавати на поталу і розграбування юдейцям. Віддали найгіршим представникам світових народів засудженим навіть їх Творцем. Саме вони привели війну на територію України узурпували владу і зробили з розкрадання свавілля і загибелі шоу 95.


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