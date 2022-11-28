В Тернопольской области маму с ребенком не пустили в пункт обогрева

Недавно в Украине начали работать "Пункты несокрушимости". Их создать для того, чтобы все украинцы смогли в определенный момент получить воду, еду, согреться, подзарядить телефоны или позвонить по телефону. В одном из таких пунктов в Тернопольской области произошел скандал, туда не пустили маму с ребенком. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram-канале. В пункт обогрева не пустили женщину с ребенком (фото из открытых источников) Неприятный инцидент произошел в Центре предоставления административных услуг в городе Збараж. Женщину с ребенком, пришедших подзарядить мобильный телефон, выставили за дверь.

Сотрудница админучреждения сказала женщине, что "ничего не знает и здесь ничего не работает". Следовательно, руководитель области Владимир Труш отреагировал на эту ситуацию. "На заднем фоне горит свет, у этой работницы тепло, есть свет, интернет. Сегодня глава общины мне объясняет, что эта работница не сориентировалась. Из среды? Так сделайте, чтобы сидящие в этих пунктах очень быстро ориентировались. Если уж на западе Украины, в Тернополе, где не прилетают ракеты, ничего не прилетает, негде людям зарядить телефон, выпить горячий чай или банально согреться – это стыд", — возмутился Труш. Кроме того, глава ОВА обратился к жителям и попросил их обязательно снимать подобные инциденты на видео и рассказывать о них в соцсетях, если вдруг кого-то не пускают в такие пункты, чтобы власти могли оперативно разобраться в ситуациях. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинцев предупредили, что следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне на следующей неделе могут снова обстреливать украинские энергетические объекты. Следовательно, людей просят сделать запас воды, еды, позаботиться о зарядке телефона и павербанка и найти ближайший "Пункт несокрушимости". Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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