В Швеции отреагировали на скандал с журналисткой, назвавшей украинских женщин проститутками

Шведская журналистка и телеведущая Элаф Али заявила, что украинских женщин трудно заметить в Швеции, однако можно найти в борделях. На эти заявления критически отреагировало украинское посольство, а затем появилась позиция шведского канала SVT и главного редактора шоу.



Шведская телеведущая Элаф Али. Фото из открытых источников

Элаф Али в первом эпизоде юмористической передачи "IFS – invandrare för svenskar" ("Иммигранты для шведов") решила рассказать "шутку" об украинских женщинах, которые оказались в Швеции убегая от войны в Украине. Элаф Али заявила, что украинские женщины "блондинки и голубоглазые, поэтому вы не замечаете их присутствие, кроме как в борделях".

После огласки скандальных слов на них отреагировала шведская ведущая Элаф Али, заявившая, что украинцы начали "бомбардировать меня" в социальных сетях. По ее словам, критика касается юмористического шоу, однако игнорирует реальные случаи.

"Привет вам, нечестные и лицемерные люди, которые делают вид, что заботятся о женщинах. Вы "рассержены" на описание реальности, в комедийном шоу, но не на то, что такое случается на самом деле, или на мужчин, покупающих секс", — пишет Элаф Али.

Пользователи раскритиковали такую позицию шведской телеведущей, указывая, что такими заявлениями она усугубляет ситуацию. Другие критиковали Элаф Али, обвиняя ее в расизме и обидах в сторону украинок.

В шведском издании Expressen на скандал отреагировала главная редактор шоу "Иммигранты для шведов".

"Предпосылка программы состоит в том, чтобы шутить над стереотипами по поводу этнической принадлежности и культуры, которые часто находятся на грани того, что считается чистым и социально приемлемым", — объясняет Кристина Хилл.

Хилл добавила, что суть шуток заключается в том, что они "настолько абсурдны", что их "невозможно воспринимать серьезно".

На критику также отреагировал шведский телеканал SVT, где прошла трансляция юмористического шоу. Там сообщили, что не будут принимать меры за скандальные слова Элаф Али, объяснив это тем, что "содержание программы подпадает под действие шведской свободы выражения мнений" относительно сатиры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посольство Украины в Швеции требует извинений от Элаф Али, назвавшей украинских женщин проститутками.

Также "Комментарии" писали об украинской порноактрисе, которая разозлила сеть обнаженными фото с флагом Украины.