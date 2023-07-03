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В сеть попали фото Саакашвили с последнего судебного заседания

Михеил Саакашвили, находясь в больнице через онлайн, подключился к судебному заседанию.

сегодня, 16:36
Автор:
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Slava Kot
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Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили подключился дистанционно к очередному судебному заседанию, находясь в больнице. В сеть попали фото из грузинского политика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на его помощницу Дарью Чиж, которая поделилась соответствующими материалами в Facebook.

В сеть попали фото Саакашвили с последнего судебного заседания

Михеил Саакашвили. Фото из открытых источников

Михеил Саакашвили больше года находится заключенным в Грузии, однако последние несколько месяцев политик проводит в больнице из-за проблем со здоровьем. Саакашвили просит разрешения выехать за границу, где ожидает получить надлежащее медицинское обслуживание, однако власти Грузии выступают против такого решения.


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Во время последнего судебного заседания Михеил Саакашвили подключился онлайн, находясь в грузинской больнице.

"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", — сказал Михеил Саакашвили во время судебного заседания.

На видео грузинский политик также поднял футболку, чтобы лучше продемонстрировать произошедшие с ним изменения за период пребывания в больнице. Посмотреть фото с Михеилом Саакашвили можно ниже:


В Грузии Михеил Саакашвили был заочно осужден из-за избиений депутата, а также по делу об убийстве банкира. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дела о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и обвиняется в погроме телекомпании "Имеди".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о протестах в Грузии: в аэропорту приземлился российский самолет.

Также "Комментарии" писали, что в Грузии нашли объяснение сближения с Россией.



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Источник: https://www.facebook.com/daryna.chyzh
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