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В России запретили ЛГБТ

Решение адресовано "движению ЛГБТ", которое не существует

сегодня, 17:34
Автор:
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Константин Куликов
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Верховный суд России признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией, передает "Медиазона". Об этом сообщают "Комментарии".

В России запретили ЛГБТ

ЛГБТ в РФ теперь под запретом

17 ноября Минюст направил в Верховный суд иск о признании несуществующей организации ЛГБТ – экстремистской.


"В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни", — заявили там.

Перед этим суды в России уже запрещали субкультуры и движения, не имеющие единого объединения и структуры. Экстремистской организацией была признана подростковая субкультура АУЕ (Арестантский уклад един), а "Колумбайны", шутинги в школах, официально стали террористическим движением. 

ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей. Появилась в английском языке в 1990-х годах и является адаптацией аббревиатуры "ЛГБ", которая в период середины-конца 1980-х годов стала в нём заменять термин "гей-сообщество", насчёт которого существовало мнение, что он не представляет всех, кто относится к сексуальным меньшинствам. Сейчас также используется сокращение ЛГБТК+, где последние знаки означают "квир плюс".

Ранее Путин на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге заявил, что представители ЛГБТ "также часть общества"

В Венгрии сделали новое заявление о выделении помощи и вступлении Украины в ЕС. Представитель Орбана объяснил позицию Венгрии по вопросу помощи Украине и ее вступлению в ЕС.

А у Зеленского рассказали о стратегии против России. Михаил Подоляк отреагировал на слова Лаврова на саммите ОБСЕ, где российский дипломат оправдывал российскую агрессию против Украины. 



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