Изъять компьютеры и смартфоны у российского населения предложил вице-спикер новосибирского законодательного собрания от "Справедливой России" Анатолий Кубанов. Об этом сообщают "Комментарии".

Анатолий Кубанов

Депутат из Новосибирска предложил отобрать у населения средства доступа в интернет и тогда "страна станет недосягаемой". Он считает, что "правящие транснациональные элиты строят глобальный цифровой термитник и навязывают технологическую революцию", поэтому "Россия — флагман Надежды". По мнению депутата, "интернет — оружие массового информационно-психологического поражения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Напомним, что ранее в РФ предложили отказаться от изучения английского языка, а вместо этого учить китайский и церковнославянский. А Роскомнадзор рассказал о перспективах разблокировки в РФ популярных соцсетей. Так, на условиях анонимности один из высокопоставленных сотрудников ведомства заявил, что Роскомнадзор не планирует разблокировать Twitter, Facebook и Instagram в РФ до окончания войны в Украине. Так как "эти соцсети заблокированы в том числе за распространение фейковой информации о Вооруженных силах РФ и их действиях в ходе СВО".

Тем временем, в Госдуме России заявили о приближении "большой войны".

В Германии раскритиковали контрнаступление ВСУ. Пока наша страна ведет подготовку ко второй волне контрнаступления, немецкие военные прокомментировали стратегию военного командования ВСУ во время летнего наступления этого года. Оценки были отрицательными.

Кремль обвинил США в попытке сорвать встречу Путина с лидерами Африки. Россия обвиняет Соединенные Штаты в попытке остановить приезд африканских лидеров в Санкт-Петербург на встречу с Путиным.





