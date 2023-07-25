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В России предлагают отобрать у людей компьютеры и смартфоны

Представители российских властей "порадовали" граждан очередным абсурдным заявлением-предложением

сегодня, 21:57
Автор:
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Константин Куликов
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Изъять компьютеры и смартфоны у российского населения предложил вице-спикер новосибирского законодательного собрания от "Справедливой России" Анатолий Кубанов. Об этом сообщают "Комментарии".

В России предлагают отобрать у людей компьютеры и смартфоны

Анатолий Кубанов

Депутат из Новосибирска предложил отобрать у населения средства доступа в интернет и тогда "страна станет недосягаемой". Он считает, что "правящие транснациональные элиты строят глобальный цифровой термитник и навязывают технологическую революцию", поэтому "Россия — флагман Надежды". По мнению депутата, "интернет — оружие массового информационно-психологического поражения".


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Напомним, что ранее в РФ предложили отказаться от изучения английского языка, а вместо этого учить китайский и церковнославянский. А Роскомнадзор рассказал о перспективах разблокировки в РФ популярных соцсетей. Так, на условиях анонимности один из высокопоставленных сотрудников ведомства заявил, что Роскомнадзор не планирует разблокировать Twitter, Facebook и Instagram в РФ до окончания войны в Украине. Так как "эти соцсети заблокированы в том числе за распространение фейковой информации о Вооруженных силах РФ и их действиях в ходе СВО". 

Тем временем, в Госдуме России заявили о приближении "большой войны"

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