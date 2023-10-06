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В России появился новый "герой"

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова - Адаму Кадырову - присвоено звание "Герой Чечни"

6 октября 2023, 23:45
Автор:
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Константин Куликов
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Звание "Герой Чечни" своему сыну Адаму присвоил президент Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщают "Комментарии".

В России появился новый "герой"

Адам Кадыров

Присвоение произошло после публикации Рамзаном Кадыровым видео, на котором видно, как его сын Адам избивает подозреваемого россиянина Никиту Журавля. Последний ранее публично сжег Коран в на фоне соборной мечети Волгограда и был за это арестован, а потом этапирован в СИЗО Грозного.


Видео избиения вызвало шквал обсуждения в российском сегменте социальных сетей, но было проигнорировано официальными властями России.

Вслед за этим Рамзан Кадыров присвоил своего сыну звание "героя".

Причину присвоения звания депутат Госдумы, а также дядя Адама Кадырова, Адам Делимханов описал так:

"Адам Кадыров является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну. Как результат, Адам сумел выучить наизусть главную Книгу мусульман — Священный Коран, заслужив высокое звание "Хафиз". Также дорогой племянник проявляет себя в учёбе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой. Особенных успехов Адам достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам".

По данным росСМИ, Никита Журавель родился в украинском Крыму в 2004 году. Когда был ребенком, он поддерживал действия России на Донбассе — на его странице в соцсети в 2014-2015 годах можно найти перепосты российской пропаганды. Но с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году его позиция поменялась и он стал поддерживать Украину. Российские силовики утверждают, что Никита якобы действовал по заданию СБУ. В частности, передавал видео военных объектов РФ.

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