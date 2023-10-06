В России появился новый "герой"

Звание "Герой Чечни" своему сыну Адаму присвоил президент Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщают "Комментарии".

Адам Кадыров

Присвоение произошло после публикации Рамзаном Кадыровым видео, на котором видно, как его сын Адам избивает подозреваемого россиянина Никиту Журавля. Последний ранее публично сжег Коран в на фоне соборной мечети Волгограда и был за это арестован, а потом этапирован в СИЗО Грозного.

Видео избиения вызвало шквал обсуждения в российском сегменте социальных сетей, но было проигнорировано официальными властями России.

Вслед за этим Рамзан Кадыров присвоил своего сыну звание "героя".

Причину присвоения звания депутат Госдумы, а также дядя Адама Кадырова, Адам Делимханов описал так:

"Адам Кадыров является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну. Как результат, Адам сумел выучить наизусть главную Книгу мусульман — Священный Коран, заслужив высокое звание "Хафиз". Также дорогой племянник проявляет себя в учёбе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой. Особенных успехов Адам достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам".



По данным росСМИ, Никита Журавель родился в украинском Крыму в 2004 году. Когда был ребенком, он поддерживал действия России на Донбассе — на его странице в соцсети в 2014-2015 годах можно найти перепосты российской пропаганды. Но с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году его позиция поменялась и он стал поддерживать Украину. Российские силовики утверждают, что Никита якобы действовал по заданию СБУ. В частности, передавал видео военных объектов РФ.

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