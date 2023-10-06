Подозреваемый во взяточничестве мэр Сум готовится на свободу: 3 млн залога нашли меньше, чем за сутки

За мэра Сум Александра Лысенко, подозреваемого в получении взятки, внесли залог. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Мэр Сум Александр Лысенко. Фото из открытых источников

"Внес вчера залог. Его должны освободить из-под стражи, как только он предоставит справку о том, что средства поступили на счет", — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что за Лысенко внесли 3 миллиона гривен залога.

Интересно, что адвокат Александра Лысенко Юлия Молибог в комментарии СМИ сразу после судебного заседания заявила, что ее клиент не собирается вносить 3 миллиона залога, потому как у него нет таких денег и вообще нет сбережений, потому как он все, что у него было пожертвовал на ВСУ. При этом адвокат с улыбкой уточнила, что мэр Сум рассчитывать может только на неравнодушных граждан, которые и могут внести такие деньги. Как уже сейчас оказалось, такие неравнодушные граждане нашлись весьма оперативно, но их имена не сообщаются.

Напомним, 2 октября правоохранители задержали мэра Сум Александра Лысенко и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу на получении части взятки в размере 1,4 млн грн. Всего же подозреваемые требовали более 2 млн грн от местных бизнесменов, компания которых занималась вывозом мусора.

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