"Время правильного выбора": у Зеленского прокомментировали возможность компромисса с РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал идею компромисса с "не проигравшей Россией". Об этом сообщают "Комментарии".

Подоляк

Кроме возможного компромисса с РФ, Подоляк, вероятно, намекнул на требования проведения выборов в Украине, говоря об поспешном "начале внутренней политической трансформации".

"Уже сейчас очевидно, что любая "альтернатива" стратегическому проигрышу России на поле боя с последующим поспешным выводом войск и началом внутренней политической трансформации будет для глобального сообщества гораздо дороже прямой поддержки Украины сегодня", — пишет Михаил Подоляк в своем телеграмм-канале.

Следствием отсутствия стратегического проигрыша России он называет построение "глобального Авторитарного альянса", намекая на Китай.

"Не проигравшая Россия – это тотальный демонтаж глобальных правил, нарастание нестабильности, дорогая гонка вооружений, множественные региональные войны, госперевороты и построение глобального Авторитарного альянса, миграционные валы, терроризм как ключевая форма доминирования и радикальные вмешательства в политические системы", – пишет Подоляк. — "Время правильного выбора. Время правильных ракет".

Напомним, что Украина настаивает на получении дальнобойных американских ракет ATACMS и германских TAURUS. Одним из главных предостережений со стороны США и Германии называется нежелание дальнейшей эскалации войны, в частности, опасения того, что Украина применит эти ракеты по территории России, а РФ в ответ использует ядерное оружие.

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