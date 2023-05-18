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В России хотят отменить английский язык, потому что он "мертв"

Курьезное заявление сделал глава Госдумы

сегодня, 18:29
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Автор:

Константин Куликов

С курьезным заявлением, граничащим с безумием, выступил глава Государственный Думы России Вячеслав Володин. Об этом сообщают "Комментарии".

В России хотят отменить английский язык, потому что он "мертв"

Вячеслав Володин

Он призвал не уделять внимания изучению английского языка такого внимания, так как он, по мнению рашиста, "умер". Это заявление Вячеслав Володин сделал во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, проходящего в Минске, когда посол Китая в Беларуси Се Сяоюн обратился к присутствующим на русском языке. 


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"Когда наш товарищ озвучивает послание и мы его понимаем… это очень важно. Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Все, время ушло", – заявил спикер Госдумы.

Отметим, что Индия призывает сделать английский язык третьим официальным языком в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входит и Россию.

Английский является одним из наиболее распространённых языков в мире. После обретения независимости британскими колониями английский язык остался либо родным языком большей части населения США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, либо одним из официальных языков Индии, Нигерии. Он является родным для около 335 млн человек (2003 год), третьим родным языком в мире после китайского и испанского, людей, говорящих на нём (включая тех, для кого он является вторым языком), — свыше 1,3 млрд человек (2007). Он также один из шести официальных и рабочих языков ООН. Английский язык является официальным в 54 странах.

Напомним, что после нападения на Украину в 2022 году в отношении России странами Запада были введены санкции. В ответ в РФ объявили "поворот на восток", попытавшись переориентироваться на Китай и страны Африки.

Тем временем, в Украину приедет еще один спецпосланник с разговорами о перемирии

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