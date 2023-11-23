Реакция Польши на украинскую гимнастку, обидившую поляков словами: ненавижу эту страну всем сердцем

Гимнастка Влада Никольченко принимала участие в международных соревнованиях в Польше, после чего резко выразили свои эмоции в социальной сети словами, что "ненавидит эту страну" и "живущих там людей". Впоследствии Украина отправила официальные извинения Польше.



Украинская гимнастка Влада Никольченко. Фото из открытых источников

20-летняя Власть Никольченко в Instagram оскорбила поляков.

"Сегодня утром они испортили мне настроение. Я всем сердцем ненавижу эту страну и, прежде всего, живущих здесь людей", — написала украинская гимнастка.

Пост Никольченко вызвал широкую огласку в спортивной среде обеих стран. В частности, Федерации художественной гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело против Никольченко.

Впоследствии украинская гимнастка опубликовала новое сообщение, в котором извинилась за свои слова и объяснила ситуацию психологическим срывом и войной в Украине, которые вызвали неконтролируемые эмоции.

Как следствие, бывший генеральный секретарь Польской ассоциации гимнастики Петр Дец также отреагировал на ситуацию. Он провел разговор с вице-президентом Федерации художественной гимнастики Украины Ириной Блохиной, которая извинилась за ситуацию с Владой Никольченко.

"Мы не можем отвечать за поступки других людей, мы можем отвечать только за то, как мы реагируем на них. Что происходит, то происходит", — написал Петр Дец и указал, что Украина отправит официальное письмо с извинениями.

Украинская гимнастка Влада Никольченко заблокировали публичный доступ к своему аккаунту в Instagram, где у нее более 64 тыс. подписчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дети-беженцы из Украины рассказали о жизни в Польше и назвали три основных проблемы.