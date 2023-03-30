В Минске арестовали отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

Отец-одиночка Алексей Москалев из Ефремова Тульской области, сбежавший из-под домашнего ареста перед вынесением ему приговора за "дискредитацию" армии, вероятно, был задержан в Минске накануне. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию СМИ. Официально это пока не подтверждают.

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В ночь на четверг телеграм-канал Sota со ссылкой на собственные источники сообщил, что Алексей Москалев задержан в квартире в Минске, а произошло это из-за включения мобильного телефона, по сигналу которого удалось отследить мужчину, передает Русская служба Би-Би-си. Вскоре "Медиазона" сообщила, что адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал связь с Москалевым после его побега, подтвердил изданию задержание Москалева. Однако вскоре после этого Захватов написал, что связи с Алексеем у него сейчас нет.

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"Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости все так и есть. Очень жаль", — написал Захватов в своем телеграм-канале.

Сегодня днем Захватов подтвердил агентству Reuters, что Москалев был задержан, но никаких других подробностей не сообщил.

Как сообщалось ранее, в апреле 2022 года в школе №9 города Ефремов шестиклассникам дали на уроке ИЗО задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. После этого 13-летняя Маша Москалева изобразила два флага — РФ и Украины; на первом она написала "Нет войне", на втором — "Слава Украине". Директор школы вызвала полицию, на следующий день девочку вместе с отцом и службой опеки увезли в отделение, а еще через день в школу для "проведения беседы" с Машей пришли сотрудники ФСБ. На самого Алексея Москалева составили административный протокол по статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сославшись на его антивоенные комментарии в соцсетях.

Перед новым годом в квартире Москалева прошел обыск, причем сотрудники Федеральной службы безопасности, по словам мужчины, изъяли все семейные накопления. На Москалева завели уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии, ему грозили до трех лет лишения свободы. После возбуждения дела Москалев с дочерью уехали из Ефремова. Через некоторое время адвокат Владимир Билиенко сообщил, что мужчину объявили в розыск. Позднее, 1 марта 2023 года, полицейские задержали его и отправили в изолятор временного содержания до суда по мере пресечения. Ефремовский межрайонный суд Тульской области 2 марта отпустил Москалева под домашний арест до 27 марта. После ареста отца, который один воспитывает дочь, ее отвезли в приют.

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