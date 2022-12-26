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В Киеве провели многомиллионную сделку на строительстве жилья для военных

Застройщик получил почти 19 млн грн за жилье, что до сих пор непригодно для проживания

сегодня, 20:11
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Автор:

Моесеенко Валентина

Завершено следствие по делу о махинации с жильем для военнослужащих в Киевской области, пишут "Комментарии".

В Киеве провели многомиллионную сделку на строительстве жилья для военных

Незавершенное здание приняли в эксплуатацию еще в 2015 году

96 квартир в доме в Киево-Святошинском районе планировали построить для военных. Но экс начальница департамента капитального строительства Минобороны и ее сообщник создали условия для перечисления более 18,66 млн. грн. за недостроенное жилье.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили следствие по делу по подозрению бывшего директора департамента капитального строительства Министерства обороны Украины, которая является депутатом одного из областных советов, и ее сообщника директора фирмы – застройщика в служебном подлоге и растрате более 18 млн. грн. при строительстве квартир для военнослужащих и их семей.

Весной 2015 года застройщик по заказу Минобороны должен был достроить и передать военнослужащим и их семьям 96 квартир в многоэтажном жилом доме в Киево-Святошинском районе Киевской области. Несмотря на то, что застройщик не завершил строительство квартир, экс-чиновник вступила с ним в преступный сговор и приняла объекты недвижимости под видом готовых для проживания в них. Благодаря этому застройщик незаконно получил 18 млн грн за жилье, что до сих пор непригодно для проживания", — объясняют в САП.

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении вышеуказанным лицам.

В НАБУ же уточняют: "Расследование этих фактов было начато еще осенью 2015 года Главная военная прокуратура, которая, несмотря на наличие экономической экспертизы, подтвердившей ущерб государству, в октябре 2017 года закрыла дело. Через три года жилье жилья не привели, поэтому летом 2020 года в НАБУ обратилось МОУ. Детективы НАБУ исследовали тему и увидели признаки преступления, а также приложили все усилия, чтобы реанимировать дело".

За совершенное лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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