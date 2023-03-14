УПЦ МП в Лавре: будет ли применена сила

Если монахи Украинской православной церкви Московского патриархата не выселятся до 29 марта, согласно решению национального заповедника "Киево-Печерская лавра" из Лавры, к ним может быть применена сила "патриотически настроенной общественностью". Об этом заявил народный депутат Никита Потураев, сообщают "Комментарии". Напомним, что Минкульт расторг соглашение об аренде Лавры с представителями УПЦ МП. В то же время, в своем обращении митрополит Павел (Лебедь), руководящий монахами УПЦ МП в Лавре, заявил, что они не будут покидать стены святыни.

Києво-Печерська лавра - святиня православ'я та історико-культурна спадщина українського народу

"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас законы, которые на стороне человека, — заявил митрополит Павел. — Нам угрожают, что с нами расправятся, — это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура. Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но, пожалуй, все же нас заставят… Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы люди, живущие здесь с 1988 года, у многих нет другого места, как здесь. Нас никто не сможет оторвать от любви Божией".



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"Нам нужно готовиться и к тому, что в Киево-Печерскую лавру придет и патриотически настроенная общественность, в том числе ветераны войны, чтобы поддержать ее освобождение от представителей Московского патриархата", — заявил парламентарий, цитируемый сайтом Верховной Рады. — "На мой взгляд, Россия будет пытаться прибегнуть к провокациям и будет мешать освобождению Лавры до 29 марта. Однако, насколько мне известно, наши правоохранители к этому готовы".

Как сообщает сайт парламента, кроме этого, группа народных депутатов из разных фракций обратилась к главе СБУ Василию Малюку с письмом, в котором попросила обратить особое внимание спецслужбы на сохранение и безопасность музейных экспонатов Киево-Печерской лавры. В частности, речь идет о мощах и других ценных и исторически значимых предметах, которые должны быть возвращены государству.



"Мы обратились к главе СБУ Василию Малюку с письмом, поэтому я уверен, что компетентные органы позаботятся, чтобы ничего не было утрачено из Киево-Печерской лавры", — говорит Никита Потураев.

Отметим, что руководитель УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил публично нападение России на Украину уже утром 24 февраля и призвал Путина остановиться. Вместе с тем, многие иерархи и священники УПЦ МП на оккупированных рашистами территориях открыто перешли на сторону врага и поддерживают его в войне с Украиной.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя события вокруг Лавры, вообще заявил, что это "беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви". Напомним, что глава РПЦ патриарх Кирилл не осудил нападение РФ на Украину, напротив – поддерживает вооруженные силы страны-агрессорки.