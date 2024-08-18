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Украинский нардеп критикует военных ВСУ в Курской области

Депутат Артем Дмитрук жалуется на украинских военных в Курской области.

сегодня, 16:05
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат Артем Дмитрук критикует действия украинских военных в Курской области. По его словам, на видео, которые распространяются в социальных сетях из Курской области, нет ничего "патриотического", а украинские военные увеличивают количество добровольцев в рядах армии РФ.

Украинский нардеп критикует военных ВСУ в Курской области

Народный депутат Артем Дмитрук. Фото из открытых источников

Артем Дмитрук опубликовал в телеграмм-канале сообщение в котором раскритиковал видео украинских бойцов, якобы применяющих насилие против гражданских россиян в Курской области.

"Кто-то разрушает памятники, кто-то издевается над местными жителями, дедушками, изображая из сибя немцев, кто-то устраивает беспорядки в магазинах. Смотришь на это и возникает вопрос: а зачем? Что мы этим хотим доказать? Есть ли в этом что-нибудь "героическое" или "патриотическое"? Нет, конечно. Это чистая работа против нас. И дело не только в нравственном аспекте. Каждый такой инцидент работает против нас!", – утверждает Дмитрук.

По его словам, подобные видео только увеличивают количество российских добровольцев и повышают возможность проведения новой мобилизации в РФ. Депутат в своем сообщении призвал развенчивать пропаганду России, а не подтверждать ее.

"Нужно показывать высоту наших знаний, умений и навыков. Но вместо этого показываем низость своих поступков, а своими руками создаем для себя еще больше проблем…", — подытожил Дмитрук.

Отметим, что российская пропаганда распространяет никем не подтвержденные сообщения и видео о якобы насилии украинских военных в Курской области. Например, в сети приобрело популярность видео, на котором якобы украинские бойцы с нацистской символикой убили гражданского мужчину в Курской области. Однако МВД Украины выяснили, что этот мужчина жив и является гражданином Украины.

Артем Дмитрук – пророссийский политик из Украины, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, антивакцинатор, сторонник московского патриархата, попавший в несколько скандалов, в частности из-за драки в Киеве в 2023 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН отреагировали на жалобу России по поводу украинских нарушений прав человека в Курской области.

Также "Комментарии" писали об основных фейках Кремля о военной операции Украины в Курской области.



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Источник: https://t.me/dmytrukartem/8282
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