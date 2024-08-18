Украинский нардеп критикует военных ВСУ в Курской области

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Slava Kot
Народный депутат Артем Дмитрук критикует действия украинских военных в Курской области. По его словам, на видео, которые распространяются в социальных сетях из Курской области, нет ничего "патриотического", а украинские военные увеличивают количество добровольцев в рядах армии РФ.
Народный депутат Артем Дмитрук. Фото из открытых источников
Артем Дмитрук опубликовал в телеграмм-канале сообщение в котором раскритиковал видео украинских бойцов, якобы применяющих насилие против гражданских россиян в Курской области.
По его словам, подобные видео только увеличивают количество российских добровольцев и повышают возможность проведения новой мобилизации в РФ. Депутат в своем сообщении призвал развенчивать пропаганду России, а не подтверждать ее.
Отметим, что российская пропаганда распространяет никем не подтвержденные сообщения и видео о якобы насилии украинских военных в Курской области. Например, в сети приобрело популярность видео, на котором якобы украинские бойцы с нацистской символикой убили гражданского мужчину в Курской области. Однако МВД Украины выяснили, что этот мужчина жив и является гражданином Украины.
Артем Дмитрук – пророссийский политик из Украины, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, антивакцинатор, сторонник московского патриархата, попавший в несколько скандалов, в частности из-за драки в Киеве в 2023 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН отреагировали на жалобу России по поводу украинских нарушений прав человека в Курской области.
Также "Комментарии" писали об основных фейках Кремля о военной операции Украины в Курской области.
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