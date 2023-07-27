Украинский дипломат пьяным напал на полицейского в Корее: его судьбу решит правительство Украины

Дипломатический работник украинского посольства в Южной Корее был задержан в Сеуле и обвинен в нападении на полицейского и работника местного бара в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на корейское издание KBS.

Представитель полиции Южной Кореи. Фото из открытых источников

Полиция Сеула сообщила, что в 23:50 25 июля произошел инцидент в баре в районе Йонсан. Первый секретарь посольства Украины в возрасте 40 лет устроил драку с клиентом заведения. В стычку вмешался работник бара, которому украинский дипломат нанес удары по лицу. Также сообщается, что работник посольства атаковал полицейского, приехавшего урегулировать ситуацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Украинца арестовали по обвинению в нападении и препятствии правосудию. Впоследствии дипломата передали в полицейский участок в Йонсане, а ночью освободили.

"Мы еще не получили официального сообщения через Министерство иностранных дел, будет ли украинский дипломат использовать иммунитет", — сказал спикер отделения полиции Йонсан.

В МИД Южной Кореи заявили, что правительство Украины само будет решать, будет ли применен дипломатический иммунитет к представителю посольства, предусмотренный Венской конвенцией. Министерство иностранных дел Кореи указало, что поддерживает связь с соответствующими организациями, однако не сообщило об информации о решении Украины.

Посольство Украины в Сеуле не обнародовало официальное заявление об инциденте со своим дипломатом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дипломатическом скандале между Чехией и Россией.

Также "Комментарии" писали, что Северная Корея схватила на своей территории американского солдата.