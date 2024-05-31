Украинская актриса раскритиковала возвращение Ирины Фарион в университет: подробности

Недавнее решение суда о восстановлении в должности Ирины Фарион, известной своими скандальными высказываниями, вызвало ожесточенные дебаты среди украинской общественности и медийных персон. Известная актриса и звезда популярного сериала "Женский доктор" Екатерина Тышкевич не осталась в стороне, выразив свое недоумение и возмущение данной ситуацией через социальные сети.

Екатерина Тышкевич о скандальном возвращении Фарион

"Залезла в новости и прочитала, что Ирину Фарион восстановили в должности профессора. Что? Как по мне, настолько очевидно, что этот человек болен. В этом человеке настолько много ненависти, агрессии, категоричности. Я думаю, что психиатры поставили бы ей расстройство. Мне так кажется. Ее восстанавливают и еще обязывают выплатить ей 124 тысячи гривен за период вынужденного прогула. Что не так с нашим судом?" — отметила Екатерина.

Этот случай имеет долгую предысторию. В ноябре прошлого года Фарион была уволена после серии ее заявлений о русскоязычных воинах, что вызвало широкий общественный протест. После публикации письма от студента из Крыма, Фарион обвинили в нарушении равноправия граждан, оскорблении чести и достоинства военнослужащего. Следствие, инициированное Службой безопасности Украины (СБУ), привело к ее увольнению.

Екатерина Тышкевич, в своем заявлении, также подчеркнула важность права каждого гражданина выбирать язык общения, что стало одним из камней преткновения в дискуссии о Фарион.

"В нашем обществе должно быть место выбору и свободе, а не принуждению и дискриминации", – заключила актриса.

Ситуация вокруг Фарион и ее восстановления остается напряженной, а обсуждение этой темы продолжает набирать обороты в социальных сетях и средствах массовой информации.

Напомним, что языковед и бывшая народная депутат Ирина Фарион попала в новый скандал, когда прокомментировала инцидент с девушкой, которой отказали в работе из-за незнания украинского языка. По словам Фарион, такие люди должны ехать к Путин в Россию.