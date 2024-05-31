Украинская актриса раскритиковала возвращение Ирины Фарион в университет: подробности

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Черновалова Кристина
Недавнее решение суда о восстановлении в должности Ирины Фарион, известной своими скандальными высказываниями, вызвало ожесточенные дебаты среди украинской общественности и медийных персон. Известная актриса и звезда популярного сериала "Женский доктор" Екатерина Тышкевич не осталась в стороне, выразив свое недоумение и возмущение данной ситуацией через социальные сети.
Екатерина Тышкевич о скандальном возвращении Фарион
Этот случай имеет долгую предысторию. В ноябре прошлого года Фарион была уволена после серии ее заявлений о русскоязычных воинах, что вызвало широкий общественный протест. После публикации письма от студента из Крыма, Фарион обвинили в нарушении равноправия граждан, оскорблении чести и достоинства военнослужащего. Следствие, инициированное Службой безопасности Украины (СБУ), привело к ее увольнению.
Екатерина Тышкевич, в своем заявлении, также подчеркнула важность права каждого гражданина выбирать язык общения, что стало одним из камней преткновения в дискуссии о Фарион.
"В нашем обществе должно быть место выбору и свободе, а не принуждению и дискриминации", – заключила актриса.
Ситуация вокруг Фарион и ее восстановления остается напряженной, а обсуждение этой темы продолжает набирать обороты в социальных сетях и средствах массовой информации.
Напомним, что языковед и бывшая народная депутат Ирина Фарион попала в новый скандал, когда прокомментировала инцидент с девушкой, которой отказали в работе из-за незнания украинского языка. По словам Фарион, такие люди должны ехать к Путин в Россию.
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