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Украинская актриса раскритиковала возвращение Ирины Фарион в университет: подробности

Екатерина Тышкевич о скандальном возвращении Фарион

сегодня, 12:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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Недавнее решение суда о восстановлении в должности Ирины Фарион, известной своими скандальными высказываниями, вызвало ожесточенные дебаты среди украинской общественности и медийных персон. Известная актриса и звезда популярного сериала "Женский доктор" Екатерина Тышкевич не осталась в стороне, выразив свое недоумение и возмущение данной ситуацией через социальные сети.

Украинская актриса раскритиковала возвращение Ирины Фарион в университет: подробности

Екатерина Тышкевич о скандальном возвращении Фарион

"Залезла в новости и прочитала, что Ирину Фарион восстановили в должности профессора. Что? Как по мне, настолько очевидно, что этот человек болен. В этом человеке настолько много ненависти, агрессии, категоричности. Я думаю, что психиатры поставили бы ей расстройство. Мне так кажется. Ее восстанавливают и еще обязывают выплатить ей 124 тысячи гривен за период вынужденного прогула. Что не так с нашим судом?" — отметила Екатерина.

Этот случай имеет долгую предысторию. В ноябре прошлого года Фарион была уволена после серии ее заявлений о русскоязычных воинах, что вызвало широкий общественный протест. После публикации письма от студента из Крыма, Фарион обвинили в нарушении равноправия граждан, оскорблении чести и достоинства военнослужащего. Следствие, инициированное Службой безопасности Украины (СБУ), привело к ее увольнению.

Екатерина Тышкевич, в своем заявлении, также подчеркнула важность права каждого гражданина выбирать язык общения, что стало одним из камней преткновения в дискуссии о Фарион.

"В нашем обществе должно быть место выбору и свободе, а не принуждению и дискриминации", – заключила актриса.

Ситуация вокруг Фарион и ее восстановления остается напряженной, а обсуждение этой темы продолжает набирать обороты в социальных сетях и средствах массовой информации.

Напомним, что языковед и бывшая народная депутат Ирина Фарион попала в новый скандал, когда прокомментировала инцидент с девушкой, которой отказали в работе из-за незнания украинского языка. По словам Фарион, такие люди должны ехать к Путин в Россию.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/vidoma-ukrajinska-aktorka-vislovilasya-pro-irinu-farion-u-ciy-lyudini-bagato-nenavisti-12652167.html?_gl=1*um5ggg*_ga*MTUyODIzNTIxNC4xNzEwNzUyNDQx*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcxNzE0MTU2OS4xODUuMS4xNzE3MTQ2NjAxLjU3LjAuMA..*_ga_DENC12J
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