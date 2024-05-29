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Суд восстановил Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка: подробности

В пользу ученой взыскать 123 тысячи 927 гривен заработной платы за период вынужденного прогула

сегодня, 17:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Львовский апелляционный суд принял решение о восстановлении в должности Ирины Фарион, профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника".

Суд восстановил Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка: подробности

Фарион восстановили в должности профессора кафедры украинского языка

В среду, 29 мая, прошло заседание Львовского апелляционного суда, которое привлекло внимание общественности из-за участия в нём Ирины Фарион — фигуры, вызывающей широкий резонанс. Суд рассмотрел апелляционную жалобу Фарион и отменил решение первой инстанции, постановив восстановить её в должности с 24 ноября 2023 года.

Адвокат профессора убедительно аргументировал, что увольнение было незаконным и просил суд удовлетворить жалобу в полном объеме. В ответ, представитель "Львовской политехники" защищал законность первоначального решения, но аргументы университета не нашли поддержки у судей.

Ирина Фарион, известная своими резкими высказываниями о русском языке и национальной идентичности, была уволена после скандального эфира в ноябре 2023 года. Позже она обратилась в суд, заявляя о политической мотивации своего увольнения.

По итогам дебатов и короткого совещания, судьи вынесли вердикт в пользу Фарион, также обязав университет выплатить ей компенсацию за время вынужденного прогула в размере 123,927 гривен и судебные издержки в размере 5,782 гривен.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде, но пока оно вступает в силу. Представитель университета выразил намерение ознакомиться с полным текстом решения для последующего анализа возможных юридических шагов.

В завершение, Ирина Фарион выразила радость от судебного решения и благодарность судейской коллегии за "обоснованное решение". Она подчеркнула, что правосудие должно быть независимым от политических влияний и что данный вердикт является шагом к восстановлению справедливости.

Напомним, что языковед и бывшая народная депутат Ирина Фарион попала в новый скандал, когда прокомментировала инцидент с девушкой, которой отказали в работе из-за незнания украинского языка. По словам Фарион, такие люди должны ехать к Путин в Россию.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/29/7458182/
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