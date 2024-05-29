Суд восстановил Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка: подробности

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Черновалова Кристина
Львовский апелляционный суд принял решение о восстановлении в должности Ирины Фарион, профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника".
Фарион восстановили в должности профессора кафедры украинского языка
В среду, 29 мая, прошло заседание Львовского апелляционного суда, которое привлекло внимание общественности из-за участия в нём Ирины Фарион — фигуры, вызывающей широкий резонанс. Суд рассмотрел апелляционную жалобу Фарион и отменил решение первой инстанции, постановив восстановить её в должности с 24 ноября 2023 года.
Адвокат профессора убедительно аргументировал, что увольнение было незаконным и просил суд удовлетворить жалобу в полном объеме. В ответ, представитель "Львовской политехники" защищал законность первоначального решения, но аргументы университета не нашли поддержки у судей.
Ирина Фарион, известная своими резкими высказываниями о русском языке и национальной идентичности, была уволена после скандального эфира в ноябре 2023 года. Позже она обратилась в суд, заявляя о политической мотивации своего увольнения.
По итогам дебатов и короткого совещания, судьи вынесли вердикт в пользу Фарион, также обязав университет выплатить ей компенсацию за время вынужденного прогула в размере 123,927 гривен и судебные издержки в размере 5,782 гривен.
Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде, но пока оно вступает в силу. Представитель университета выразил намерение ознакомиться с полным текстом решения для последующего анализа возможных юридических шагов.
В завершение, Ирина Фарион выразила радость от судебного решения и благодарность судейской коллегии за "обоснованное решение". Она подчеркнула, что правосудие должно быть независимым от политических влияний и что данный вердикт является шагом к восстановлению справедливости.
Напомним, что языковед и бывшая народная депутат Ирина Фарион попала в новый скандал, когда прокомментировала инцидент с девушкой, которой отказали в работе из-за незнания украинского языка. По словам Фарион, такие люди должны ехать к Путин в Россию.
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Ігор
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М'ясу терпіл які на передовій дали чітко зрозуміти на чиєму боці і закон і юдейський Бог.