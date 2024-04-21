"Феерическая дура": Фарион попала в новый языковой скандал (ВИДЕО)

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Slava Kot
Языковед и бывшая народная депутат Ирина Фарион попала в новый скандал, когда прокомментировала инцидент с девушкой, которой отказали в работе из-за незнания украинского языка. По словам Фарион, такие люди должны ехать к Путин в Россию.
Ирина Фарион попала в языковой скандал. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "НТА" Ирина Фарион высказалась о ситуации с тем, что русскоязычным украинцам отказывают в работе, в частности указала пример одной девушки, которой посоветовала ехать в Россию.
По словам скандального языковеда, без украинского языка в обществе не должно быть доступа к работе, образованию и социальному лифту. Фарион подчеркивает, что таким образом "рождается" сильная Украина.
Просмотреть отрывок видео с Фарион можно ниже, который опубликовал Youtube-канал "Говорить великий Львів".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Фарион попала в языковой скандал, когда раскритиковала украинских военных, говорящих на русском языке. Социологи провели исследование, чтобы узнать, какая доля украинцев разделяет взгляды Фарион.
Также "Комментарии" писали о том, что Ирина Фарион отреагировала на задержание Романа Гринкевича работниками правоохранительных органов на русском языке. По словам языковеда для "полиции закон неписан".
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