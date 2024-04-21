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"Феерическая дура": Фарион попала в новый языковой скандал (ВИДЕО)

Ирина Фарион критикует девушку, которой отказали в трудоустройстве из-за незнание украинского языка.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Языковед и бывшая народная депутат Ирина Фарион попала в новый скандал, когда прокомментировала инцидент с девушкой, которой отказали в работе из-за незнания украинского языка. По словам Фарион, такие люди должны ехать к Путин в Россию.

"Феерическая дура": Фарион попала в новый языковой скандал (ВИДЕО)

Ирина Фарион попала в языковой скандал. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "НТА" Ирина Фарион высказалась о ситуации с тем, что русскоязычным украинцам отказывают в работе, в частности указала пример одной девушки, которой посоветовала ехать в Россию.

"Феерическая дура – это первое, что я думала, наблюдая за тем "телом". Что ей делать? "Драть отсюда", как говорил мой дед. Чего она здесь сидит? Пусть пилит к Путину, садится на танк и едет", – заявила Фарион.

По словам скандального языковеда, без украинского языка в обществе не должно быть доступа к работе, образованию и социальному лифту. Фарион подчеркивает, что таким образом "рождается" сильная Украина.

"К большому счастью мы дожили до этого, что вот таким "телам" работы не дают, если они не владеют государственным языком. Это значит, что рождается сильная, свободная, самодостаточная Украина", — добавила Ирина Фарион.

Просмотреть отрывок видео с Фарион можно ниже, который опубликовал Youtube-канал "Говорить великий Львів".


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Фарион попала в языковой скандал, когда раскритиковала украинских военных, говорящих на русском языке. Социологи провели исследование, чтобы узнать, какая доля украинцев разделяет взгляды Фарион.

Также "Комментарии" писали о том, что Ирина Фарион отреагировала на задержание Романа Гринкевича работниками правоохранительных органов на русском языке. По словам языковеда для "полиции закон неписан".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lcp0nD4_0gM&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%AC%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92
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