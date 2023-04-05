Трампа арестовали, но впоследствии отпустили

45-й президент США Дональд Трамп был официально освобожден из-под формального ареста во вторник вечером после того, как в окружном уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке ему зачитали обвинения. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ЕП.

Дональд Трамп хоче знов стати президентом

На заседании суда Трампа зачитали обвинительный акт, который, по данным американских СМИ, содержит 34 пункта обвинения. Пока содержание этих обвинений неизвестно, потому что их не опубликовали.

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По данным The New York Times, все обвинения, предъявленные против Трампа, относятся к преступлениям класса Е, которые являются самой низкой категорией уголовных преступлений в Нью-Йорке и предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Согласно законодательству Нью-Йорка, подлог деловой документации, как правило, является уголовным преступлением. Но прокуроры могут усилить обвинения, если они считают, что лицо фальсифицировало деловую документацию с целью совершения другого преступления или сокрытия совершения преступления. После зачитывания обвинений экс-президент США не согласился ни с одним пунктом, после чего был освобожден из-под ареста и покинул зал суда. Он не делал заявления для СМИ и сразу сел в автомобиль, который отвезет его в аэропорт Ла Гвардия, после чего отправится в свою резиденцию во Флориде.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса Сторми Дэниелс получила от Трампа, в рамках соглашения о неразглашении, по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

С чем может быть связана попытка ареста Трампа и как это может повлиять на Украину, с этим вопросом "Комментарии" обратились к экспертам.

Между тем другой президент США заявил, что сожалеет о том, что заставил отказаться от Украины от ядерного оружия. Эрдоган неожиданно также высказался о необходимости реформы Совбеза ООН. А Зеленский заинтриговал заявлением о новом пакете военной помощи США.