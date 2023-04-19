Спецназ и сломанная дверь: комиссия Минкульта осмотрела корпуса Киево-Печерской лавры

Комиссия Министерства культуры и информационной политики продолжает работу в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на министра Александра Ткаченко.

Стан внутрішніх приміщень лаври, який зафіксувала перевірка Мінкульту

Он уточнил, что сегодня специалисты осмотрели три памятника, два национального и одного местного значения, а именно корпуса 37, 37-а и 38: галереи в Ближние пещеры, Колокольни на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер.

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"Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии исполняющего обязанности Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и заместителя Рудника А.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ Комиссии к указанным помещениям", – заявил министр, передает "Радио Свободы".

Ткаченко добавил, что объекты являются памятниками архитектуры и входят в Ансамбль Киево-Печерской лавры и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом он обнародовал фото, на котором видно заброшенное состояние зданий. По словам чиновника, противопожарные меры на этой территории также не зафиксированы.

Впоследствии, участники митинга Московского патриархата сорвали печати и прошли в опечатанный корпус 39 корпуса. К ним была вызвана полиция специального назначения. Через некоторое время эти правоохранители покинули территорию Лавры. На месте осталась работать полиция диалога.

Напомним, что Национальный заповедный "Киево-Печерская лавра" не продлил договор аренды с представителями Московского патриархата и обязал их покинуть лавру до 29 марта. УПЦ МП отказывается это делать, обжалуя решение заповедника в суде.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что "вытаскивать за бороды" монахов УПЦ МП из лавры представители власти не будут, но выполнят законное решение. По его мнению, значительная часть представителей УПЦ МП сотрудничает с ФСБ.

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