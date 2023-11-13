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Сколько украинцев поддерживает заявления Фарион, которая раскритиковала военных

Опрос показал количество сторонников позиции Ирины Фарион по языковой проблеме русскоязычных солдат в Украине.

сегодня, 12:44
Автор:
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Slava Kot
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Украинская языковед Ирина Фарион попала в языковой скандал, когда раскритиковала украинских военных, говорящих на русском языке. Фарион назвала таких солдат "сбродом" и добавила, что они не являются украинцами. Социологическая компания Active Group узнала, сколько украинцев поддерживают позицию Ирины Фарион.

Сколько украинцев поддерживает заявления Фарион, которая раскритиковала военных

Языковед Ирина Фарион. Фото из открытых источников

В социологическом исследовании респондентам задали вопрос, согласны ли они с позицией Ирины Фарион по языковому вопросу и с ее заявлениями.


Большинство украинцев не согласились с заявлениями Фарион в языковом скандале – 85,4%. Из них 76,5% заявили, что однозначно не поддерживают позицию Фарион, а еще 8,9% выбрали вариант, скорее всего не разделяющий заявления украинского языковеда.

Поддержали заявления Фарион 7,6% опрошенных украинцев. Среди них 4,2% выразили однозначную поддержку, а еще 3,4% указали, что скорее поддержат позицию Фарион. Еще 7% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Просмотреть результаты опроса, сколько украинцев поддерживают заявления Фарион можно ниже:

Сколько украинцев поддерживает заявления Фарион, которая раскритиковала военных - фото 2

Компания Active Group также спросила, существует ли сегодня в Украине языковая проблема. 59,6% респондента отметили существование в разной степени языковой проблемы, а 35,4% ответили, что такая проблема полностью отсутствует или ее почти нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что писатель Сергей Жадан призвал больше не называть украинцев русскоязычными. Какие альтернативы этому термину.

Также "Комментарии" писали, что вице-премьер-министр Ольга Стефанишина объяснила, нужно ли в Украине защищать русский язык.



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Источник: https://t.me/pulsweek/375
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