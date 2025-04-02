Скандальная сделка на страховом рынке Украины: зачем экс-зять Черновецкого хочет купить СК "Країна"

Бывший зять Леонида Черновецкого, Вячеслав Супруненко, намеревался приобрести СК "Країна" еще в 2023 году. И, как писал портал "Комментарии", соглашение планировалось с большой скидкой. С этого времени Супруненко не оставил намерения приобрести компанию.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Фактически, уже сейчас можно проследить определенные связи Супруненко со страховой. По официальным данным НБУ, СК принадлежит закрытому ИФ "Киви" эксдепутата Киевгорсовета Анны Коваленко. Между тем, независимым членом Наблюдательного союза компании с ноября 2024 года считается Роман Ярошенко. До этого он 5 лет был председателем наблюдательного совета банка "Асвио" и сейчас сохраняет эту должность. А это финучреждение на 89,9% принадлежит Вячеславу (69,9%) и Александру Супруненко.

30 октября 2024 г. Вячеслав Супруненко купил лизинговую компанию "Калина-автолизинг". Компания принадлежала фонду "Киви" (88,33%) и СК "Страна" (11,67%), то есть по сути так же Анне Коваленко.

Калина-Автолизинг в ноябре 2024 года переименовали в АМО Лизинг. Отмечается , что СК "Країна" принадлежит 98% – хотя по данным НБУ на 01.01.2025 структура несколько иная. По данным Нацбанка 100% "АМО Лизинг" принадлежит Супруненко Вячеславу Ивановичу. А по данным Опендатабот среди акционеров с большими долями АМО Лизинг указана ПАО Страховая компания Страна (доля 98%) Если подтвердится влияние Супруненко на деятельность страховой компании, то это будет считаться нарушением действующего законодательства, поскольку НБУ этого не согласовывал.

Отметим, что СК "Країна" работает на страховом рынке с 1994 года. И хотя предоставляет клиентам более 30 страховых продуктов, особой доходностью не может похвастаться. По данным портала "Комментарии", в 2024-м, прибыль компании составила менее 3 млн грн. При размере уставного фонда в 85 млн грн это дает менее 3% прибыли на капитал, и это при 12% инфляции по итогам 2024-го. А это может свидетельствовать как о сложностях с бизнесом, так и о схемах оптимизации, а, вероятно, уклонения от налогов.

В таком случае возникает закономерный вопрос — зачем Вячеславу Супруненко СК "Країна", если по официальным данным она не приносит особой прибыли, а построение новой стратегии потребует времени и средств?

Возможно, компанию планируют сделать "карманной" страховой для страхования имущества, принадлежащего Вячеславу Супруненко, и разного бизнеса. Тем более что он проявляет заметную бизнес-активность. Так, экс-зять Черновецкого приобрел спецразрешение на добычу торфа на месторождении с запасами в 4,7 млн тонн (уже четвертого для него). Не стоит забывать и о его девелоперском бизнесе в Киеве. По данным СМИ, фирмы по орбите Вячеслава Супруненко и его брата Александра фигурируют как минимум в 4 крупных земельных сандалах. Среди них – спор вокруг земельного участка и здания по улице Бориса Гринченко (6200 кв. м земли в центре столицы), застройка 5200 кв. м земли на улице Крещатик.

Как отмечает на своей странице в Фейсбук журналист и блогер Сергей Лямец, когда-то совладельцем компании был Петр Порошенко, поэтому эта продажа компании не случайна.

"Это наводит на мысль о том, что эта продажа является маневром во избежание влияния наложенных на "Сивочолого" санкций, а Супруненко в таком случае будет выполнять роль номинального держателя. Правда, это вряд ли так, потому что это не похоже на Супруненко, а Порошенко из владельцев "Країны", скорее всего, давно вышел. Зато доля Игоря Кононенко, говорят мои источники, прослеживалась до последних времен", – пишет Лямец.

Стоимость такого имущества, которое еще находится в центре Киева, потребует соответствующих расходов на страхование. Здесь может пригодиться "своя" страховая, что позволит "оставить расходы у себя".

Однако при сделке такого рода интересуют как намерения потенциального покупателя, так и его репутация. А с последним не все гладко. И дело в возможных махинациях.

Также по версии Лямца компанию покупает Вячеслав Супруненко.

"У него есть брат, и братья Супруненко уже на протяжении долгих лет остаются крупными игроками на столичном рынке недвижимости. Это лидерство всегда было с привкусом или скандала, или даже криминала".

По данным СМИ, в 1995 году Супруненко стал участником группового хулиганства. Однако впоследствии работал в столичном Правэксбанке, став там водителем дочери его председателя Леонида Черновецкого, Кристины, а затем и ее мужем.

Значительно изменилась жизнь бизнесмена в 2006 году после победы его тестя Леонида Черновецкого на выборах мэра Киева. Супруненко стал частью "молодой команды" и якобы принимал решение по главному активу Киева, столичной земле, которую потом за деньги "распределяли" среди "желающих".

В 2011-м он расстался и уехал из Украины, попал в международный розыск по линии Интерпола, как подозреваемый по делу о разбойном нападении. В 2014 году дело было закрыто, но Супруненко с тех пор регулярно фигурирует в разных скандалах. Среди наиболее заметных – приватизация помещения в центре Киева, открытие общепита в объекте культурного наследия столицы, 150-летнего дома купца Верле по адресу Крещатик, 48.

Не стоит забывать и о покупке десятков гектаров столичной земли, на которых стоят обанкротившиеся заводы. Так он получил 3 га завода "Росинка". Или покупка почти 14 гектаров земельного участка с кадастровым номером 3222485901:01:015:5007 или около 30 жилых домов на десятки миллиардов гривен.

И если вопрос бизнес-репутации в Украине весомый, то здесь стоит не раз подумать, продавать ли компанию такому бизнесмену.

По мнению Сергея Лямца, компания "Країна" для Супруненко может стать выгодным приобретением:

"Компания вполне рабочая, как свидетельствуют данные рейтингового агентства. Пусть она и зависима от трех классов страхования больше, чем на 90% (это большая зависимость), но кто в наше время идеален?

На "Країну" можно будет запереть финансовые потоки от собственных бизнесов. Собственно, именно с этой целью покупают собственные банки, в частности – зачем делиться деньгами с чужими?".

Также, по данным журналиста, даже Национальный банк Украины застраховал здоровье своих сотрудников в СК "Країна".

"Это свидетельствует не только о надежности и "некептивности" компании, но и о существовании определенного доверия со стороны регулятора. Это очень весомый аргумент, почти поставщик двора его величества. Поэтому медицинское страхование — пожалуй, одна из будущих фишек компании Супруненко. Если ничего не испортят, конечно", — добавляет Лямец.

Также плюсом для Супруненко станут государственные тендеры на поставку услуг, а также местом, где они могут страховать собственное имущество и бизнес, "сохраняя активы в "безопасном" месте".

К тому же, братья Супруненко имеют много жилищных проектов, а это потенциальная клиентская база.

Ко всем этим "бонусам" у Супруненко есть шанс спасти свою репутацию, которая несколько скандальна.

"Так сложилось, что у Супруненко плохая репутация, где-то рядом с лентой скандалов, если не сказать хуже. "Краина" – компания с историей, работает с 1994 года. Ее связывают с бывшим президентом Петром Порошенко и экс-нардепом Игорем Кононенко, а это была самая высокая ступень не только политики, но и бизнеса", – отмечает Лямец, добавив, что конечный эффект таков, что компания несколько потеряет хорошую репутацию, а вот Супруненко – кое-что приобретут.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько бюджетных средств могли разворовать в Киеве.



