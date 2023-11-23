Продажа СК "Країна": экс-зять Черновецкого Супруненко покупает компанию с весомой скидкой

Вопрос о продаже СК "Країна" пока не решен. Однако, как стало известно “Комментарии. UA” из собственных источников компания обойдется эксзятю Черновецкого Супруненко в треть от собственного капитала "Страны". Согласно рейтингу страховых компаний Insurance top по капиталу за 1 полугодие 2023 года СК "Країна" занимает 19 позицию с собственным капиталом в размере 143 889 грн. То есть Супруненко оплатит компанию 47 963 грн.

Екс-зять Черновецького Супруненко

И здесь возникает два главных вопроса – цена и деловая репутация продавца.

Относительно первого – занижение стоимости объекта (значительно ниже реальной цены) может свидетельствовать о попытке сэкономить на уплате налогов во время войны. То есть будут нанесены прямые убытки бюджету страны.

А вот вопрос деловой репутации значительно шире и тоже может нанести значительный ущерб. Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что все корни проблем на финансовом рынке формируются из некачественного комплаенса. А понятие деловой репутации является ключевой частью комплаенса. По его словам, некачественный комплайенс – это и коррупция, и отмывание грязных денег, конфликт интересов, когда владельцы финансовых компаний используют их для минимизации налогообложения и т.д.

Так что рисков для финансового рынка, если компания окажется в руках нечестного игрока, немало.

Неудивительно, что вопрос продажи страховой компании эксзятю Черновецкого Супруненко вызвал немалый резонанс, ведь о его деловом "кейс" СМИ писали неоднократно. Его вместе с сопредседателем Блока Леонида Черновецкого Дмитрием Комарницким подозревали в разбойном нападении на адвоката Ивана Гранцева.

В 2016 году стало известно, что братья Супруненко предприняли ряд действий, с помощью которых приватизировать помещение в центре Киева. В 2018 году "Киевхлеб", принадлежащий Вячеславу Супруненко, контроль над которым он получил во время каденции Леонида Черновецкого, победил в тендере на поставку хлеба для школ Дарницкого района столицы. Впрочем, победа была сомнительной, ведь чиновники управления образования райадминистрации вроде бы просто прописывали его условия под компанию Супруненко.

Весной 2023 года стало известно, что принадлежащий братьям Супруненко банк "Асвио" помог государственному "Укрэксимбанку" обжаловать продажу заложенного в госбанке имущества обанкротившегося полиграфического предприятия "Блиц-информ".

И это далеко не полный список "дел" Супруненко. Подробнее о расследовании можно узнать по ссылке.

Так что, по словам Алексея Куща, назвать его деловую репутацию безупречной будет явным преувеличением. А именно исходя из принципов безупречной деловой репутации как основы качественного финансового комплаенса, по убеждению экономиста, должен выходить НБУ при рассмотрении вопроса о согласовании приобретения Супруненко СК “Країна”.

Напомним, что 7 сентября 2023 года АМКУ предоставил разрешение на приобретение Вячеславом Супруненко более 50% акций АО "Страховая компания Країна". Теперь НБУ должен окончательно утвердить сделку.

Политолог, медиаэксперт Денис Гороховский убежден, что за этой операцией наблюдают также потенциальные иностранные инвесторы. Те, кто о вопросах репутации знают не понаслышке.

"Если регулятор не утвердит соглашение, то это будет очень четкий сигнал международным инвесторам – Украина изменилась и готова соблюдать общепризнанные этические нормы ведения бизнеса", — отметил политолог.

К тому же, НБУ ранее уже отказывал в покупке финучреждений из-за комплаенса. Так, в феврале 2021 года НБУ отказал Сергею Тигипко в покупке "Проминвестбанка" .

Поэтому начало направления общепризнанных этических норм ведения бизнеса положено, дальше слово за НБУ.