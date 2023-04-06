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Скандал в России: власти отказались строить мечеть на почитаемом православными месте

Мечеть хотели возвести на Святом озере, которое почитается православными

сегодня, 12:54
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Автор:

Константин Куликов

Власти Москвы решили перенести место строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. Строить мечеть у Святого озера, рядом с православным храмом, не будут, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Жители района с начала февраля проводили акции протеста против строительства. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Скандал в России: власти отказались строить мечеть на почитаемом православными месте

Російські православні виступили проти будівництва мечеті поблизу храму

"Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД", — сообщил Собянин. По словам градоначальника, с предложением подобрать другое место для строительства мечети к нему обратились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Мэр подчеркнул, что площадь мечети составит 2,5 тысячи кв.м, а не 40 тысяч.


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Ранее планы строительства мечети около православного храма у Святого озера вызвали протесты местных жителей и ожесточенную дискуссию в соцсетях.

На протесты отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил всем несогласным со строительством мечети отправиться "в окопы" в Украину.

"Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперёд в окопы с автоматом! Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле", — говорится в заявлении в телеграм-канале Кадырова.

Жители Косино-Ухтомского района на востоке Москвы проводили акции протеста против строительства мечети с начала февраля. Участники акций протеста говорили, что появление в этом районе мечети, рассчитанной на большое количество прихожан, может привести к транспортному коллапсу и серьезному экологическому ущербу. Участники акций протеста не верили официальному плану строительства небольшой мечети. В соцсетях распространялась информация о том, что на берегу Святого озера будет построен исламский центр, а мечеть будет вмещать порядка 60 тысяч человек.

Против строительства мечети выступил среди прочих боец ММА Максим Дивнич, уроженец Луганской области. Он также принял участие в акции протеста против, которая состоялась 2 апреля.

Однако после публичного выступления против строительства мечети Дивнич столкнулся с резкой реакцией бойцов ММА, которые исповедуют ислам.

"Сколько бы ни препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!" — заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Тем временем, единственный храм Московского патриархата во Львовской области переходит в ПЦУ. Глава СНБО Украины заявил, что никто не будет "выносить за ноги" монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. А Путин наградил ламу, который поддержал войну в Украине.



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