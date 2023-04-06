Скандал в России: власти отказались строить мечеть на почитаемом православными месте

Власти Москвы решили перенести место строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. Строить мечеть у Святого озера, рядом с православным храмом, не будут, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Жители района с начала февраля проводили акции протеста против строительства. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Російські православні виступили проти будівництва мечеті поблизу храму

"Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД", — сообщил Собянин. По словам градоначальника, с предложением подобрать другое место для строительства мечети к нему обратились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Мэр подчеркнул, что площадь мечети составит 2,5 тысячи кв.м, а не 40 тысяч.

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Ранее планы строительства мечети около православного храма у Святого озера вызвали протесты местных жителей и ожесточенную дискуссию в соцсетях.

На протесты отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил всем несогласным со строительством мечети отправиться "в окопы" в Украину.

"Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперёд в окопы с автоматом! Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле", — говорится в заявлении в телеграм-канале Кадырова.

Жители Косино-Ухтомского района на востоке Москвы проводили акции протеста против строительства мечети с начала февраля. Участники акций протеста говорили, что появление в этом районе мечети, рассчитанной на большое количество прихожан, может привести к транспортному коллапсу и серьезному экологическому ущербу. Участники акций протеста не верили официальному плану строительства небольшой мечети. В соцсетях распространялась информация о том, что на берегу Святого озера будет построен исламский центр, а мечеть будет вмещать порядка 60 тысяч человек.

Против строительства мечети выступил среди прочих боец ММА Максим Дивнич, уроженец Луганской области. Он также принял участие в акции протеста против, которая состоялась 2 апреля.

Однако после публичного выступления против строительства мечети Дивнич столкнулся с резкой реакцией бойцов ММА, которые исповедуют ислам.

"Сколько бы ни препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!" — заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Тем временем, единственный храм Московского патриархата во Львовской области переходит в ПЦУ. Глава СНБО Украины заявил, что никто не будет "выносить за ноги" монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. А Путин наградил ламу, который поддержал войну в Украине.