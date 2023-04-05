УПЦ-ПЦУ: единственный храм Московского патриархата во Львовской области переходит в ПЦУ

Во Львове прихожане Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП принимают решение о переходе в Православную церковь Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Свято-Георгіївський кафедральний собор

"Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", — написал в телеграмме глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам заместителя председателя Львовского облсовета Юрия Холода, теперь храм будет называться в честь Святого Юрия Победителя.

Вместе с тем, ранее мэр Львова Андрей Садовый говорил, что существуют проблемы с передачей имущества.

"Имущество принадлежит религиозной общине, которая на словах отрекается от МП. Поэтому здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", — подчеркнул Садовый.

Краеугольный камень этого храма заложен еще 1 ноября 1897 года. До Первой мировой войны в общине храма преобладали москвофилы. Богослужения совершались на церковно-славянском и румынском языках. С началом Первой мировой войны церковь была закрыта. При российской оккупации Львова храм действовал, однако после возвращения австрийцев снова был закрыт. Богослужения возобновились только в ноябре 1918 года после распада Австро-Венгрии. В 1923 году польское правительство передало храм Румынской православной церкви, а после нескольких процессов в 1930 году судебным решением над храмом признано верховенство Польской православной церкви. После Первой мировой войны среди прихожан стали преобладать украинцы. В частности, к ним относились эмигранты из Восточной Украины, а также выходцы из Волыни, отбывавшие во Львове военную службу. Богослужения отправлялись на церковнославянском языке, а с 1937 года дважды в месяц — и на украинском.

Во время первой советской оккупации в 1939-1941 годах церковь находилась под управлением вновь созданного Экзархата западных областей Украины и Беларуси в составе Русской православной церкви.

После завоевания Галиции Третьим Рейхом и ее присоединения к Генеральной губернии, приход вновь вошел в состав Польской православной церкви, подчиняясь архиепископу Краковскому, Лемковскому и Львовскому.

В 1945 году церковь снова была подчинена Украинскому экзархату РПЦ.

Между тем, в России новая самая популярная валюта – и это уже не доллар. Китай заявил о непризнании Крыма и Донбасса российскими. А в Украине, по официальным данным, снизилось количество курильщиков.











