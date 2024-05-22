Скандал в Канаде: основательницы Дня вышиванки отменили выступление из-за вышивки Бандеры

В Канадском парламенте было запланировано выступление организатора Дня вышиванки Леси Воронюк. Однако оказалось, что его отменил депутат-либерал украинского происхождения Иван Бейкер, объяснивший это тем, что Воронюк создала вышиванку Степана Бандеры.



Основательница Дня вышиванки Леся Воронюк. Фото из открытых источников

Леся Воронюк на Facebook рассказала о решении отменить ее выступление в Канаде, а также причины таких действий, организованных канадским депутатом украинского происхождения Иваном Бейкером.

"По информации, которую я получила от руководства Конгресса Украинцев Канады, именно этот депутат заблокировал мое выступление в парламенте из-за... внимания!... рубашки Степана Бандеры, которую мы совместно с проектом "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" Татьяны Зез воспроизвели в 2022 году. Как мне объяснили, у депутата возникло опасение, что российская пропаганда подхватит эту тему, и пострадаю я лично, он, а также украинские интересы в целом", — пишет Воронюк.

Воронюк раскритиковала такую позицию Байкера и указала, что он проявил "укромное лицемерие", ведь заблокировал ее выступление, а сам с трибуны выступал в вышиванке и делал поздравительные фотографии. По словам Воронюк, выходцы из Украины в Канаде вместо того, чтобы начать дискуссии о вкладе Степана Бандеры в борьбу за независимость Украины, только распространяют пророссийские нарративы, что его фигура является опасной темой о нацизме.

"Отсутствие понимания миссии Всемирного дня вышиванки — это не просто фестивали вареников, танцев и поздравительных речей, это одна из площадок культурной и политической презентации Украины в мире, лобби и информационного противостояния россии", — подчеркнула Леся Воронюк.

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