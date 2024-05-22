Скандал в Канаде: основательницы Дня вышиванки отменили выступление из-за вышивки Бандеры

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Slava Kot
В Канадском парламенте было запланировано выступление организатора Дня вышиванки Леси Воронюк. Однако оказалось, что его отменил депутат-либерал украинского происхождения Иван Бейкер, объяснивший это тем, что Воронюк создала вышиванку Степана Бандеры.
Основательница Дня вышиванки Леся Воронюк. Фото из открытых источников
Леся Воронюк на Facebook рассказала о решении отменить ее выступление в Канаде, а также причины таких действий, организованных канадским депутатом украинского происхождения Иваном Бейкером.
Воронюк раскритиковала такую позицию Байкера и указала, что он проявил "укромное лицемерие", ведь заблокировал ее выступление, а сам с трибуны выступал в вышиванке и делал поздравительные фотографии. По словам Воронюк, выходцы из Украины в Канаде вместо того, чтобы начать дискуссии о вкладе Степана Бандеры в борьбу за независимость Украины, только распространяют пророссийские нарративы, что его фигура является опасной темой о нацизме.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что означает фамилия Бандера и какие известные люди ее носят.
Также "Комментарии" писали о том, что Дмитрий Медведев пригрозил Владимиру Зеленскому смертью подобной той, которую потерпел Степан Бандера. Бандеру в 1959 году убил агент КГБ, выстреливший ему в лицо раствором цианида калия.
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