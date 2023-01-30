Скандал с закупкой продуктов питания для ВСУ. Отношение украинцев

Журналисты "Зеркало недели" опубликовали расследование, согласно которому пытались доказать, что Министерство обороны закупает пищевые продукты для военных по завышенным ценам. О том, как на скандал и дальнейшие шаги Минобороны отреагировали украинцы, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Скандал в Минобороны с продуктами питания. Фото из открытых источников

Журналисты опирались на копию сделки, которая вроде бы попала в издание. Согласно документу сообщалось, что общая сумма сделки оценивается в 13 млрд гривен, а фирма, занимающаяся закупкой пищевых продуктов, имеет статусный капитал в 1 тыс. грн. В НАБУ сообщили, что начали расследование еще до публикации резонансных материалов о закупке для военнослужащих. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в соглашении есть несколько ошибок, однако, в целом опроверг обвинения журналистов в завышенных ценах на продукты. Резников пояснил, что в цену товаров включена доставка продуктов питания по всей Украине.

Несмотря на опровержение Резникова, его заместитель Вячеслав Шаповалов подал в отставку. После скандала уволили также директора Департамента закупок Богдана Хмельницкого.

Согласно исследованиям Active Group о скандале по закупке пищевых продуктов для военных точно слышали почти 80% опрошенных.





Также украинцев спросили о реакции на этот скандал со стороны правоохранительных органов и ВСУ. 14,3% опрошенных считают, что реакция была достаточной, а почти половина опрошенных – 49,3% противоположного мнения, в то время как 24,1% отметили, что реакции практически не последовало.





Повлиял ли скандал вокруг закупок продуктов питания в ВСУ на уровень коррупции у Минобороны? На этот вопрос большинство украинцев не смогли дать ответ, однако 32,8% отметили, что коррупции стало меньше, а 12,9% придерживаются мнения, которое увеличилось из-за скандала в Минобороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах Резникова, который назвал условие , при котором война закончится в 2023 году.

Также "Комментарии" писали о результатах исследований поддержки украинцев закона об усилении ответственности для военных.

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