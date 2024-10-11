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Скандал с закупкой продуктов для ВСУ: военным отправили некачественные консервы

Минобороны выясняет, почему военным передали некачественные консервы

11 октября 2024, 22:25
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Кречмаровская Наталия

В Украине разразился очередной скандал с закупками продуктов для Вооруженных сил Украины. Журналисты провели расследование и выяснили, что бойцам передали 11 тысяч банок тушеной свинины, которая непригодна к употреблению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания NGL.media.

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ: военным отправили некачественные консервы

Иллюстративное фото

На некачественные продукты жалуются украинские военные, а офицер управления одного из батальонов, воюющих на Покровском направлении, отметил, что проблема с плохим качеством продуктов "глобальная для ВСУ". Мол, из-за такого питания молодые люди по 25-30 лет теряют здоровье и зубы.

В консервах, которые передали на фронт, вместо мяса – сухожилия, кожа и жировая ткань. Отправив консервы на экспертизу, журналисты выяснили, что более 60% содержания консервы — вода, точнее редкий бульон.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на скандал — призвали Службу безопасности Украины проверить, не сфальсифицировал ли поставщик консервных изделий документы.

По данным министерства, предварительная проверка, проведенная ведомством, указала на "возможные признаки подделки".

"В частности, в пакет документов была включена копия протокола испытаний, который был аннулирован еще в феврале 2024 года", — сообщается в заявлении министерства.

Речь идет о партии мясных стерилизованных консервов "Свинина тушеная", которую в августе 2024 года поставили в одну из воинских частей Сумской области.

В Минобороны также призвали граждан и представителей медиа сообщать о фактах некачественной поставки продуктов или других возможных правонарушений, которые могут негативно отразиться на деятельности Сил обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные требуют от Зеленской справедливости.



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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2024/10/11/minoboroni-zvernulosya-do-sbu-shhodo-perevirki-mozhlivih-falsifikaczij-dokumentiv-odnim-iz-postachalnikiv-produktiv-harchuvannya/
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