Скандал на Нацотборе Евровидения 2024 года: певица сняла свою кандидатуру

Финалистка украинского Нацотбора Евровидения 2024 года певица SKYLERR сняла свою кандидатуру от участия в голосовании. По ее словам, в этих "пиар-гонках" это произошло из-за потери момента и возможного некорректного зачисления голосов в приложении "Дия".



Певица SKYLERR на Нацотборе на Евровидение 2024. Фото из открытых источников

SKYLERR рассказала в Instagram о своем решении отказаться от участия на Евровидении 2024 года.

"Трудное решение, правда, но я снимаю свою кандидатуру в НацОтборе на Евровидение 2024. Это решение далось мне сложно… В этой пиар-гонке, которая сложилась из-за этой ситуации участвовать мне не интересно, "нет победителей в этом марафоне"", — пишет певица.

Финалистка Нацотбора Евровидения 2024 года пояснила, что решение было принято из-за сбоя в системе "Дия", которое могло повлиять на голосование.

"К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. "Дия" работала ночью, утром она снова не работала… Голоса могли засчитаться некорректно. Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, какое в данный момент", — добавила SKYLERR.

SKYLERR – это певица и автор песен Валерия Кудрявец. К участию в Нацотборе Евровидения 2024 года Кудрявец выступала в талант-шоу "Х-Фактор", а также в проекте "Пой, как звезда".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры определили фаворита Нацотбора Евровидения 2024 года от Украины. Дуэт певиц значительно опережает всех остальных конкурсантов.

Также "Комментарии" писали о том, кого букмекеры считают следующим победителем Евровидения 2024 года.