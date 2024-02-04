Скандал на Нацотборе Евровидения 2024 года: певица сняла свою кандидатуру

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Slava Kot
Финалистка украинского Нацотбора Евровидения 2024 года певица SKYLERR сняла свою кандидатуру от участия в голосовании. По ее словам, в этих "пиар-гонках" это произошло из-за потери момента и возможного некорректного зачисления голосов в приложении "Дия".
Певица SKYLERR на Нацотборе на Евровидение 2024. Фото из открытых источников
SKYLERR рассказала в Instagram о своем решении отказаться от участия на Евровидении 2024 года.
Финалистка Нацотбора Евровидения 2024 года пояснила, что решение было принято из-за сбоя в системе "Дия", которое могло повлиять на голосование.
SKYLERR – это певица и автор песен Валерия Кудрявец. К участию в Нацотборе Евровидения 2024 года Кудрявец выступала в талант-шоу "Х-Фактор", а также в проекте "Пой, как звезда".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры определили фаворита Нацотбора Евровидения 2024 года от Украины. Дуэт певиц значительно опережает всех остальных конкурсантов.
Также "Комментарии" писали о том, кого букмекеры считают следующим победителем Евровидения 2024 года.
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сегодня, 13:58
Україна витрачає 11 мільйонів на концерти Євробачення. Румунія через фінансові питання забирає свою заявку з участі на Євробаченні 2024. Так в кого проблеми з грошима, у кого війна? Нахрін воно нам треба зараз? Зеленим выблядкам все пофіг, війна війной, а кармани набити треба. Он Авдіївку ось ось здадуть, а вони євробачення...Тварі. Мочити їх усіх пора, доки не пізно.