Скандал на Евровидении: поляки призывают не голосовать за Украину

На Евровидении 2024 года произошел новый скандал, связанный с украинской певицей Jerry Heil. Поляков возмутила одежда украинки в коротком ролике в социальных сетях. Теперь они призывают не голосовать за Украину на песенном конкурсе.



Украинская певица Jerry Heil на Евровидении 2024. Фото из открытых источников

Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria после своего выступления в полуфинале Евровидении 7 мая попали в финал песенного конкурса. Однако за день до выступления в социальных сетях поляков возмутило короткое видео в tiktok от Jerry Heil. Украинская певица была одета в свитшот с надписью Banderaciaga. Banderaciaga – это обыгрывание фамилии украинского борца за независимость Украины 20 века Степана Бандеры и дома моды Balenciaga.





Поляки считают Бандеру фашистом, националистом и обвиняют его в геноциде польского народа, возмутились упоминания украинского деятеля и призывают игнорировать Украину на Евровидении 2024 года.

Например, польская депутат от партии "Новые левые" Анна-Мария Жуковская заявила, что не будет голосовать за Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024 года.

"В этот раз я не буду голосовать за Украину. Если Украина сосредоточится на продвижении Бандеры в своей исторической политике, это оттолкнет Европу, которая имеет ясное мнение о нацистских коллаборационистах. Я говорю нет националистам", — пишет Жуковская.

Некоторые поляки в соцсетях призвал перестать преподавать историю Украины в польских школах и дать украинским детям узнать "историческую правду". Другие считают, что такой шаг Jerry Heil, "это как плюнуть полякам в лицо".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Евровидении произошел скандал из-за израильской исполнительницы, которой пригрозили дисквалификацией, если текст песни не изменится.

Также "Комментарии" писали о том, что общего между украинским борцом за независимость Степаном Бандерой и испанским актером Антонио Бандерасом.