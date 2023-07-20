Сериал "ПГТ Ингулец": Зеленский попросил Шмыгаля попрощаться с Ткаченко

В ходе сегодняшнего общения с главой правительства президент Украины попросил Дениса Шмыгаля "рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины" Александра Ткаченко. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил в своем вечернем обращении Владимир Зеленский.

Александр Ткаченко

Этому заявлению предшествовал скандал из-за запланированного Минкультом государственного заказа съемки 24-серийного сериала "ПГТ Ингулец", главный герой которого похож на сторонника президента, генерального директора ООО "Агрофирма Пятихатская" Александра Поворознюка. Последний, когда произошло вторжение России в Украину, записал обращение к Зеленскому, которое стало вирусным после того, как на него был записан DJ-микс, а именно трек "Вова, *баш их бл***". Поворознюк имеет по меньшей мере три судимости.

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Синопсис сериала представлен в протоколе на сайте "Prozorro":



"Два талантливых айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются на Кировоградщине в пгт "Ингулец", где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке "Батя". Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блок-пост и время от времени работать на ферме".



На съемки сериала планировалось потратить 33 миллиона 600 тысяч гривен. К производству сериала должна была быть привлечена компания "Прототип Продакшн", которая принадлежит шоумену, телеведущему и продюсеру Юрию Горбунову. Он также должен быть продюсером сериала и одним из авторов сценария.

Пользователей социальных сетей возмутил и сюжет сериала, где айтишники не защищают Харьков, а бегут из него, и сам факт выделения денег на съемки сериалов, когда люди собирают средства на дроны. Кроме того, социальные сети возмутило выделение Верховной Радой 574 млн. грн на завершение строительства второй очереди Музея Голодомора в Киеве; направление 28 миллионов гривен на замену герба на щите Родины-Матери в столице, а также многочисленные коммунальные расходы в регионах на инфраструктурные проекты.

Что касается кино, то Зеленский заявил, что предложил Денису Шмыгалю "найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны".

– В мире есть люди, которые могут помочь, – отметил Зеленский.

Относительно коммунальных расходов глава государства почти дословно повторил тезисы пользователей соцсетей: "Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа".

Тем временем, известный певец взял в руки оружие и присягнул на верность Украине.

На Западе обновили санкционные списки, приобщив к ним Охлобыстина и Тимати.

А Британия сняла санкции с известного российского олигарха.



