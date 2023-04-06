СБУ сообщила о подозрении еще одному иерарху Московского патриархата

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ.

Ієрарха Московського патріархату підозрюють у пропаганді "руського міру"

СБУ собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), отрицавшего вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывающего действия захватчиков, говорят в спецслужбе. По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

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Кроме того, на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Между тем, единственный храм УПЦ МП на Львовщине перешел в ПЦУ, а российские власти отказались строить мечеть в почитаемом православными месте.

Касаясь вопроса противостояния вокруг Киево-Печерской лавры, глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что "никто не будет выносить за ноги" монахов Московского патриархата.