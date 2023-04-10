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Ряд скандалов в разных регионах Украины относительно защитников с участием священнослужителей УПЦ МП и недобросовестных граждан

На прошлой неделе по сетям прокатились несколько видео, на которых священнослужители УПЦ так называемого МП пренебрежительно повели себя по отношению к защитникам.

сегодня, 11:30
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Автор:

Белоокая Ира

В этот список попали и скандалы с украинских курортов, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Пульс Недели".

Ряд скандалов в разных регионах Украины относительно защитников с участием священнослужителей УПЦ МП и недобросовестных граждан

Конфликты вокруг военных с участием пророссийских попов и не только

Второго апреля общественный активист, депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык обнародовал видео, на котором священнослужители УПЦ так называемого МП на территории Свято-Покровского кафедрального собора бьют вернувшегося травмированного с фронта защитника.


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Через несколько часов возле этого же храма собрались верующие на мирную акцию протеста. А через два дня, Хмельницкий городской совет принимает решение прекратить право пользования земельным участком на территории этого собора. Тогда же 4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета принимают решение о запрете деятельности УПЦ так называемого Московского Патриархата на территории Хмельнитчины.  

3 апреля в сетях появилась информация о том, что во время отдыха в одной из гостиниц курорта Буковель, вернувшийся из Бахмута и находившийся на реабилитации защитник сделал замечание мужчине, говорившему на языке оккупанта. Тот, в халате и с кружкой пива агрессивно ответил защитнику, назвав его "провокатором" и "лошадью". Несколько позже, военный, в своем блоге прокомментировал сложившуюся ситуацию и отметил: что отдыхающий извинился за сказанное в присутствии правоохранителей и других военных.  

5 апреля представители УПЦ МП в Буковине. повели себя пренебрежительно по отношению к погибшим Героям. Так называемые "пророссийские попы", не пускавшие в храм тело погибшего военного. Они забаррикадировались и применили против людей слезоточивый газ. Как отметил священник Черновицкой епархии ПЦУ Виталий Мензак, это все священнослужители совершили в то время, как мать погибшего защитника просила отпеть своего сына. Попы УПЦ МП даже проигнорировали присутствие там представителей полиции.

Соответствующий комитет Рады считает, что было бы неплохо вообще расторгнуть договор с УПЦ МП на пользование этой Лаврой.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что во Львове прихожане Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП принимают решение о переходе в Православную церковь Украины.



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