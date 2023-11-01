Российские пропагандисты перессорились в прямом эфире

Российский пропагандист Владимир Соловьев поссорился в прямом эфире государственного телеканала "Россия 1" со своими частым гостем, который ранее поддерживал его в вопросах проведения так называемой "СВО" в Украине — бывшим высокопоставленным израильским военным Яковом Кедми. Об этом сообщают "Комментарии".

Соловьев и Кедми

В этот раз гость Соловьева встал, что называется, на дыбы, когда российский пропагандист стал осуждать Израиль за проведение операции "Железные мечи" против ХАМАС.

- Преступления одних не являются оправданиями преступлений других. Это для меня абсолютно очевидно. Ничто не может оправдать смерть такого количества детей, женщин, — заявил Соловьев.

- Я могу, — не согласился Кедми, который ранее одобрял войну России в Украине.

- А я, нет.

- А я могу.

- Поэтому в России никогда не примут коллективной ответственности.

- Нет коллективной ответственности, — снова не согласился Кедми.

В дальнейшем диалог в студии перешел на крик.

- Есть, когда погибают невинные дети!

- Нет, невинных детей.

- Есть.

- Это ХАМАС подставил их под огонь, — считает Кедми.

- Нет, это вы их убиваете.

- Нет, это ХАМАС их подставил под огонь!

Кроме того, бывший израильский военный заявил в лицо Соловьеву, который не скрывает своего еврейского происхождения.

"Ни одна армия мира не будет нас учить!", — почти закричал Кедми. — "Никто никогда не будет говорить высокомерно о моей армии!".

Отметим, что 7 октября, в день нападения ХАМАС на Израиль, Владимир Соловьев и связанные с ним ресурсы подавал информацию в "произраильском" ключе. Но уже со следующего дня, когда Кремль встал на сторону ХАМАС, позиция его медиагруппы резко поменялась. Кроме того, Соловьеву пришлось уволить своего эксперта Сатановского, который также резко выступил против прохамасовской позиции российского МИДа.

Тем временем, Залужный заявил об угрозе, которая нависла над Украиной.

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А Арестович опять упрекнул Зеленского.