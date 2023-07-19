Россиянка в Турции набросилась на дочь украинской актрисы из-за языка

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Slava Kot
Украинская актриса Елена Светлицкая, отдыхая в Турции, вместе со своей дочерью столкнулась в лифте отеля с неадекватной россиянкой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на рассказ Светлицкой на ее странице в Instagram.
Украинская актриса Елена Светлицкая. Фото из открытых источников
По словам Елены Светлицкой, находясь в лифте, к ним ворвалась россиянка, которая толкнула ее трехлетнего дочь Марию. Кроме того, россиянка успела еще и нахамить украинке.
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Актриса объясняет, что агрессивное поведение у россиянки началось после того, как она услышала украинский язык.
После встречи с россиянкой Елена Светлицкая обратилась к рецепции турецкой гостиницы и отметила, что она "такого отношения к своим детям терпеть не будет". Сейчас украинка ждет ответа администрации гостиницы о поведении российской туристки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, о скиплагинге — лайфхаке, который ненавидят авиакомпании, но помогает туристам экономить деньги на авиабилетах.
Также "Комментарии" писали о видео последних секунд жизни туристов, снятой после извержения вулкана Вакаари на острове Уайт близ Новой Зеландии. Во время извержения вулкана погибли 22 человека, а еще 25 получили значительные повреждения разной степени.
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