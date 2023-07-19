Россиянка в Турции набросилась на дочь украинской актрисы из-за языка

Украинская актриса Елена Светлицкая, отдыхая в Турции, вместе со своей дочерью столкнулась в лифте отеля с неадекватной россиянкой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на рассказ Светлицкой на ее странице в Instagram.



Украинская актриса Елена Светлицкая. Фото из открытых источников

По словам Елены Светлицкой, находясь в лифте, к ним ворвалась россиянка, которая толкнула ее трехлетнего дочь Марию. Кроме того, россиянка успела еще и нахамить украинке.

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"Хватает ее за руку и просто швыряет. Я говорю: "А чего вы трогаете моего ребенка?", а она отвечает: "За детьми своими следите" — рассказала Светлицкая об инциденте в лифте.

Актриса объясняет, что агрессивное поведение у россиянки началось после того, как она услышала украинский язык.

"При чем знаете, почему она это сделала? Потому что сразу услышала украинский язык. Она уже нервничала", — сказала Светлицкая и добавила, "Боже, как они нас ненавидят просто, вы даже не представляете!".

После встречи с россиянкой Елена Светлицкая обратилась к рецепции турецкой гостиницы и отметила, что она "такого отношения к своим детям терпеть не будет". Сейчас украинка ждет ответа администрации гостиницы о поведении российской туристки.

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