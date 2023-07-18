Россияне равнодушно наблюдали, как тонул военный летчик: возможная причина

Почему никто из отдыхающих россиян, которые видели, как упал самолет, а летчик катапультировался, не попытался его спасти. Это второй день обсуждают в социальных сетях россияне, шокированные гибелью молодого пилота, который утонул из-за того, что не сработал его спасательный жилет. Об этом сообщают "Комментарии".

Момент падения самолета

Пилотом оказался 27-летний старший лейтенант, командир штурмовой эскадрильи Тимур Х.



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"Некоторые официальные пропагандистские каналы очень возмущаются, что никто на пляже не пытался спасти лётчика потерпевшего крушение Су-25. Что почти 10 минут он тонул недалеко от берега, где мужики пили пивко и грели пузо, — рассуждают рашисты на одном телеграмм-канале. — Ну что, это и есть структура нашего общества. Власти в течение десятилетий вышибали из граждан обывателей "совковость": коллективизм, солидарность и Мораль. Всё это время русскому человеку прививали индивидуализм, эгоизм, цинизм, равнодушие, алчность и другие "ценности" капитализма. Власти буквально дрессировали людей, продвигая формулу "развлекайся, кайфуй и наплюй на всех". Ведь личное выше общественного. И вообще народ не должен никуда лезть, а заниматься своими делами. И вот пришла война, и выяснилось, что большинству вообще всё равно".

На другом рашистском телеграмм-канале отдыхающим и вовсе отказали в принадлежности к "русским":

"Потому, что ни одного русского в Эйске не нашлось. Русский лётчик, молодой парень 8 минут заживо тонул, пока мужики плескались, а тёлочки посасывали холодненькое пиво, повизгивая и охая. Куча плавсредств, в том числе водные мотоциклы, на которых 1 минута и ты на месте. Лодки мимо шли".



Украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал эту ситуацию с долей сарказма:

"Отдыхающих обвиняют в бессердечности: проплывающий на месте падения Су-25 гражданский катер не выявил желания спасать летуна, а автор ролика с падением так вообще потешался и чуть было не открывал шампанское. Хотя на самом деле местные пляжники Ейска проявили удивительную дальнозоркость. Ведь если бы они спасли пилота, в следующий раз он мог врезаться в их дом", — намекает журналист на аварию, произошедшую в российском городе ранее.

Тем временем, Северная Корея схватила на своей территории американского солдата.

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