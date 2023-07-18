Китай побил исторический рекорд температуры: невероятная жара

16 июля в Китае зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в этой стране. Это произошло на фоне нескольких волн жары, которые уже несколько недель наблюдаются в этой азиатской стране.

Китай побил исторический рекорд температуры Фото из открытых источников

Новый температурный рекорд Китая зафиксировали в поселке Санбао, расположенном вблизи города Турфан на западе страны. Там температура поднялась выше 50 градусов и достигла отметки 52,2 градуса в 19.00 16 июля. По информации китайских метеорологов, жара будет держаться еще около пяти дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Таким образом, был побит предыдущий рекорд Китая при самой высокой температуре – 50,6 градуса по Цельсию, которые зафиксировали в 2017 году.

Местные власти выдали рекомендации жителям Турфана и окрестных населенных пунктов, где просили оставаться в домах, а коммунальные службы разбрызгивают воду по главным дорогам города, чтобы снизить температуру.

Европа также страдает от высоких температур, особенно южная часть материка, где фиксируется жара в 45-48 градусов Цельсия.

Напомним, что самая высокая температура за всю историю наблюдений в мире фиксировали в США в Долине смерти. В 1913 году она достигла отметки в 56.6 градусов по Цельсию. Однако метеорологи не уверены, насколько точными были методы более 100 лет назад и считают, что Китай побил исторический рекорд температуры с показателем 52,2 градуса по Цельсию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на решение Соединенных Штатов отправить кассетные боеприпасы в Украину.

Также "Комментарии" писали, что в Австралии нашли безухого дракона. Животное считалось вымершим 50 лет. Теперь правительство выделяет средства для дальнейших поисков и охраны исчезающего вида животных.