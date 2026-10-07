Реклама для врага? Нардеп Бужанский отреагировал на отчеты Украины о достижениях FirePoint

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Недилько Ксения
Народный депутат Максим Бужанский подверг сокрушительной критике призывы к чрезмерной публичности и освещению деятельности украинских оборонных предприятий в условиях военного положения. Поводом для острой реакции парламентария стал недавний отчет Министерства обороны страны-агрессорки, в котором захватчики хвастались нанесением масштабных ударов по производственным мощностям отечественной компании "Файер Поинт".
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Анализируя информационный фон вокруг этого события, политик обратил внимание на абсурдность претензий некоторых наблюдателей по поводу закрытости украинского ВПК.
Бужанский с иронией довел до абсурда идею о том, что оборонный сектор государства при полномасштабном вторжении должен функционировать по принципам шоу-бизнеса или открытых бизнес-платформ.
По мнению парламентария, сохранение строгой секретности по поводу локаций, логистических цепочек и соглашений оружейников является базовым правилом выживания промышленности под постоянными обстрелами, которым никто в мире не пренебрегает.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ заявило, что нанесло удары по предприятиям, где якобы изготовляли ракеты "Фламинго". При этом украинские спасатели отчитываются, что уже погибли более 15 мирных людей, которые спали в своих домах.