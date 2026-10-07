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Реклама для врага? Нардеп Бужанский отреагировал на отчеты Украины о достижениях FirePoint

«Показывать договоры аренды цехов в прямом эфире?»: Максим Бужанский подверг критике информационный хаос вокруг ВПК

7 октября 2026, 12:11
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Недилько Ксения

Народный депутат Максим Бужанский подверг сокрушительной критике призывы к чрезмерной публичности и освещению деятельности украинских оборонных предприятий в условиях военного положения. Поводом для острой реакции парламентария стал недавний отчет Министерства обороны страны-агрессорки, в котором захватчики хвастались нанесением масштабных ударов по производственным мощностям отечественной компании "Файер Поинт".

Реклама для врага? Нардеп Бужанский отреагировал на отчеты Украины о достижениях FirePoint

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Анализируя информационный фон вокруг этого события, политик обратил внимание на абсурдность претензий некоторых наблюдателей по поводу закрытости украинского ВПК.

"Российское МО хвастается тем, что нанесло массированный удар по производственным мощностям Файерпоинт, — констатирует нардеп, отмечая ироничность ситуации. — Читаешь об этом, и понимаешь, что мы мало говорим об этой компании".

Бужанский с иронией довел до абсурда идею о том, что оборонный сектор государства при полномасштабном вторжении должен функционировать по принципам шоу-бизнеса или открытых бизнес-платформ.

"Надо больше, больше размахивать заключенными с ней контрактами, — саркастически отмечает депутат, перечисляя вредные для безопасности действия, — больше кричать об объемах производства, называть в прямом эфире контрагентов и поставщиков, обсуждать и показывать договоры аренды цехов и помещений, звонить в прямом эфире и потребовать включить трансляцию производства баллистики, да?".

По мнению парламентария, сохранение строгой секретности по поводу локаций, логистических цепочек и соглашений оружейников является базовым правилом выживания промышленности под постоянными обстрелами, которым никто в мире не пренебрегает.

"По этой компании так надо делать, и в отношении всех других оружейных компаний, так же все во время войны поступают, правда? — резюмирует Максим Бужанский, подытоживая свою позицию кратким и эмоциональным вердиктом: — Маразм какой-то".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ заявило, что нанесло удары по предприятиям, где якобы изготовляли ракеты "Фламинго". При этом украинские спасатели отчитываются, что уже погибли более 15 мирных людей, которые спали в своих домах.



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