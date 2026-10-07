Реклама для ворога? Нардеп Бужанський відреагував на звіти України про досягнення FirePoint

Народний депутат Максим Бужанський піддав нищівній критиці заклики до надмірної публічності та висвітлення діяльності українських оборонних підприємств в умовах воєнного стану. Приводом для гострої реакції парламентаря став нещодавній звіт Міністерства оборони країни-агресорки, у якому загарбники вихвалялися нанесенням масштабних ударів по виробничих потужностях вітчизняної компанії "Файєр Поінт".

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Аналізуючи інформаційне тло навколо цієї події, політик звернув увагу на абсурдність претензій деяких спостерігачів щодо закритості українського ВПК.

"Російське МО хвалиться тим, що завдало масованого удару по виробничих потужностях Файєрпоінт, — констатує нардеп, зауважуючи іронічність ситуації. — Читаєш про це, і розумієш, що ми мало говоримо про цю компанію".

Бужанський з іронією довів до абсурду ідею про те, що оборонний сектор держави під час повномасштабного вторгнення має функціонувати за принципами шоу-бізнесу чи відкритих бізнес-платформ.

"Треба більше, більше розмахувати укладеними з нею контрактами, — саркастично зазначає депутат, перераховуючи шкідливі для безпеки дії, — більше кричати про обсяги виробництва, називати в прямому ефірі контрагентів та постачальників, обговорювати і показувать договори оренди цехів і приміщень, дзвонити в прямому ефірі й вимагати ввімкнути трансляцію виробництва балістики, так?".

На думку парламентаря, збереження суворої секретності щодо локацій, логістичних ланцюжків та угод зброярів є базовим правилом виживання промисловості під постійними обстрілами, яким ніхто у світі не нехтує.

"Щодо цієї компанії так треба робити, і щодо всіх інших збройових компаній, так само всі під час війни чинять, правда? — резюмує Максим Бужанський, підсумовуючи свою позицію коротким та емоційним вердиктом: — Маразм якийсь".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ заявило, що завдало ударів по підприємствах, де нібито виготовляли ракети "Фламінго". При цьому українські рятувальники звітують, що вже загинуло вже понад 15 мирних людей, які спали у своїх домівках.