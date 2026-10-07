Реклама для ворога? Нардеп Бужанський відреагував на звіти України про досягнення FirePoint

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Недилько Ксения
Народний депутат Максим Бужанський піддав нищівній критиці заклики до надмірної публічності та висвітлення діяльності українських оборонних підприємств в умовах воєнного стану. Приводом для гострої реакції парламентаря став нещодавній звіт Міністерства оборони країни-агресорки, у якому загарбники вихвалялися нанесенням масштабних ударів по виробничих потужностях вітчизняної компанії "Файєр Поінт".
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Аналізуючи інформаційне тло навколо цієї події, політик звернув увагу на абсурдність претензій деяких спостерігачів щодо закритості українського ВПК.
Бужанський з іронією довів до абсурду ідею про те, що оборонний сектор держави під час повномасштабного вторгнення має функціонувати за принципами шоу-бізнесу чи відкритих бізнес-платформ.
На думку парламентаря, збереження суворої секретності щодо локацій, логістичних ланцюжків та угод зброярів є базовим правилом виживання промисловості під постійними обстрілами, яким ніхто у світі не нехтує.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ заявило, що завдало ударів по підприємствах, де нібито виготовляли ракети "Фламінго". При цьому українські рятувальники звітують, що вже загинуло вже понад 15 мирних людей, які спали у своїх домівках.