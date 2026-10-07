Пекло у Прилуках: кількість загиблих збільшується, серед них діти (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення Чернігівщини, завдавши масованого ракетного удару по місту Прилуки. Близько сьомої години ранку, коли більшість мешканців ще перебували у своїх домівках, у місті пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт кількома крилатими ракетами типу Х-101, випущеними зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Наслідки удару по Прилуках. Фото: Суспільне

Один із ворожих снарядів влучив безпосередньо у цивільний об'єкт, зруйнувавши житлові оселі. Ситуацію на місці трагедії оперативно прокоментував керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Ракетний удар по Прилуках, — зазначив очільник регіону, підтвердивши пряме влучання у цивільну інфраструктуру. — Одне з влучань — просто по житловій багатоповерхівці. Зранку, коли люди ще спали".

Очільник ОВА також повідомив, що внаслідок підступного ранкового нальоту вже зафіксовано людські жертви та численні травмування серед містян.

"Попередньо, вже відомо про загиблих і поранених, — наголосив В’ячеслав Чаус, запевнивши, що на місці прильоту розгорнуто екстрену рятувальну операцію. — Зараз всі служби залучені, триває розбір завалів".

Наразі на місці руйнувань у посиленому режимі працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція та комунальні служби. Фахівці розбирають уламки бетонних конструкцій будинку, під якими можуть перебувати заблоковані люди, та надають першу допомогу постраждалим. Інформація щодо точної кількості загиблих і поранених та масштабів руйнувань продовжує оновлюватися.

ОНОВЛЕНО: ДСНС України о 09:29: "Чернігівщина: внаслідок російської атаки у Прилуках по багатоповерхівці попередньо 4 людини загинули, ще 20 травмовані, серед них — троє дітей. На іншій локації через обстріли рф виникла пожежа у виробничій будівлі. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки".

Президент України Володимир Зеленський о 10:18: "Сьогодні Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники – роблять усе, щоб знайти кожного та кожну".

ОНОВЛЕНО о 10:29: У Прилуках відомо про шістьох загиблих, серед них — одна дитина. Ще 27 людей звернулися до медзакладу з травмами різного типу, з них — п'ятеро дітей. Четверо людей врятовані, зокрема дитина. Про це Суспільному повідомила речниця ГУ ДСНС в Чернігівській області Ніна Луценко.

Національна поліція об 11:37: "Станом на 11:30 кількість загиблих у Прилуках зросла до 9 осіб. На жаль, з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла трьох дітей".

Інформація оновлюється.