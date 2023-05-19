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Рашисты возмущены: в краснодарском ночном клубе горланили "Ще не вмерла"

В ночном клубе российского Краснодара пели и плясали под песню Верки Сердючки

сегодня, 20:21
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Автор:

Константин Куликов

В ночном клубе российского Краснодара посетители танцевали и пели под песню Верки Сердючки "Гуляночка", в которой есть строка: "Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так". Видео этого вечера вызвало возмущение в среде рашистов. Об этом сообщают "Комментарии".

Рашисты возмущены: в краснодарском ночном клубе горланили "Ще не вмерла"

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"В Краснодаре в клубе "Ля Мажор" посетители пели "Ще не вмерла Украина". Эта строчка из гимна Украины была включена в песню Верки Сердючки, которая там транслировалась. Люди разгневаны. По моему, этот гнев власти должны потушить. Очень просто. Немедленно арестовать владельцев клуба. Арестовать за нарушения по налогам, по наркотикам, — они наверняка есть. Клуб конфисковать и продать другим владельцам. Все это максимально публично. И с покаяниями по ТВ", — пишет в своем телеграмм-канале кремлевский политолог Марков.


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Владельцы клуба вынуждены были оправдываться.

"Мы принципиально в клубе не даем гостям петь песни на украинском языке, — передает их слова телеграмм-канал SHOT. - С песней "Гулянка" Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральны. Как только раздался припев на украинском с недопустимым содержанием, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому на автомате ее включил".

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