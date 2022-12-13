Профсоюзного высокопоставленного чиновника подозревают в растрате 138 млн грн

Киберспециалисты правоохранительных органов Украины задокументировали масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы, пишут "Комментарии".



СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн

В результате системной оперативно-следственной работы установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших высокопоставленных должностных лиц Главного управления коммунальной собственности Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Должностные лица занимались незаконным "выводом" из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов. Среди присвоенной недвижимости: украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения, – рассказывают в Службе безопасности Украины. – Благодаря реагированию СБУ уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)".

Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 млрд. грн. Сделка заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, которые передавали Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем их продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы. В настоящее время ТОП-чиновник профсоюзов сообщил о подозрении в растрате госимущества стоимостью 138 млн грн

" Подозреваемый как председатель наблюдательного совета ЧАО "Укрпрофздравница" принял решение о продаже объекта недвижимого имущества – Киевской курортной бальнеобольнице площадью 11 тыс. 672 м кв", — детализируют в Офисе Генпрокурора .

"Согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы, общая стоимость помещения составила 138 млн 308 тыс. грн. Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана еще по значительно более низкой стоимости", — добавляют в Государственном Бюро Расследований.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 124 млн грн , а также отстранено от должности заместителя Председателя Федерации профсоюзов Украины сроком на 2 месяца.

Напомним, как информировали "Комментарии", Верховная Рада своим решением ликвидировала Окружной административный суд и создала Киевский городской окружной административный суд.









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