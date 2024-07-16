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"Прекратил существовать": Безуглая отреагировала на внесение в базу "Миротворец"

Марьяна Безугла отреагировала на получение аккаунта в базе "Миротворец", куда добавляют предателей и коллаборантов.

сегодня, 15:20
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая впервые прокомментировала свое внесение в базу "Миротворца" за дискредитацию власти Украины, ВСУ и деятельность направленную на деморализацию украинского войска. По словам Безуглой, "Миротворец" для нее "прекратил существовать".

"Прекратил существовать": Безуглая отреагировала на внесение в базу "Миротворец"

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на внесение в базу сайта "Миротворец".

"Получила аккаунт в базе "Миротворец" за "дискредитацию ВСУ" (генералов) на фоне растущей поддержки среди боевых подразделений", — заявила нардепка.

Безуглая считает, что сайт, содержащий базу коллаборантов и предателей, не является больше уполномоченным органом.

"В один день Комитет нацбезопасности прекратил существовать как уполномоченный на контроль и защиту граждан орган. Сегодня то же произошло с "Миротворцем". Новое время", — добавила Безуглая.

За день до внесения Марьяны Безуглой в базу сайта "Миротворец" ее также отозвали с должности в Комитете национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что написала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Нардепка считает, что украинский генерал препятствует ее деятельности и дает наставления военным никуда не пускать народную избранницу и не общаться с ней.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая подвергла критике Сырского и заявила, что главнокомандующий ВСУ готов подписать документы о капитуляции Украины. Народный депутат сравнила Александра Сырского с Валерием Залужным и отметила необходимость смены главнокомандующего.



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